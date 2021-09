Niederlechners Tor nach Plan, Hahns Finte mit Purzelbaum

Florian Niederlechner saß gegen Gladbach gut eine Stunde auf der Bank, dann sorgte er als Joker für das Siegtor. Und für gelöste Stimmung beim FC Augsburg. André Hahn konnte nach dem ersten Saisonsieg sogar über einen verunglückten Trick lachen.

Wegen Adduktorenproblemen hatte Niederlechner zu Beginn der Trainingswoche vor dem Spiel gegen Gladbach nicht voll trainiert. Doch das war nicht allein der Grund, warum der 30-Jährige zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Trainer Markus Weinzierl traf eine "Bauchentscheidung" für Andi Zeqiri in der Startelf, weil er dem Neuzugang eine Chance von Beginn an geben wollte. Dem Platzhirsch im Sturm blieb die Jokerrolle vorbehalten.

Zeqiri enttäuschte zwar bei seinem Startelfdebüt, nach engagiertem Beginn hatte er kaum noch Aktionen und nahm sich bei einer Konterchance durch eine unsaubere Ballmitnahme selbst das Tempo (64.). Weinzierls Plan mit Niederlechner ging aber trotzdem auf. Der Joker stach in der 80. Minute und erzielte nach starker Vorarbeit von Ruben Vargas das entscheidende Tor zum ersten Augsburger Saisonsieg.

"Ob ich ihn gekitzelt habe, weiß ich nicht. Er war auf jeden Fall im richtigen Moment da. So muss ein Torjäger agieren", freute sich Weinzierl. "Ich bin unheimlich froh, dass der Plan aufgegangen ist." Auch Niederlechner, der mit nun zwei Treffern weiterhin Augsburgs einziger Torschütze in dieser Saison ist, tat das Erfolgserlebnis "unheimlich gut". Er habe in der Vergangenheit "nicht so große Jokerqualitäten gezeigt" und sei deshalb "froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte".

Hahn scherzt über missglückten Trick

Der Augsburger Sieg gegen Gladbach beruhte vor allem auf einer stabilen Defensivleistung. Nach vorne lief bis auf das Tor und die Standards von Daniel Caligiuri nicht viel zusammen. Manches lief sogar völlig schief: In der 28. Minute setzte Hahn links am Strafraum zum Rabona an. Beim Versuch, den Ball mit überkreuzten Beinen nach innen zu flanken, traf der Augsburger aber nur sein Standbein und fiel hin. Nach dem Sieg konnte Hahn darüber lachen. "Ich wollte eine Finte machen mit doppeltem Purzelbaum, um den Gegner zu irritieren. Ist mir leider nicht geglückt", scherzte er im FCA-TV über den missglückten Trick.

Die Kollegen konnten sich das Lachen offenbar schon während der Partie nicht verkneifen. "Das war schon unheimlich witzig", erzählt Niederlechner. "Ich saß ganz rechts auf der Bank und habe nach links geschaut. Jeden hat’s völlig zerrissen. Der Trainer hat uns angeschaut und musste auch gleich schmunzeln. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Den kannte ich von Hahno noch gar nicht", scherzte Niederlechner. Vermutlich wird er den Trick von seinem Mitspieler so schnell auch nicht wieder zu sehen bekommen.