"Nicht gerade viele Vereine haben Lust, ihre Nummer 1 abzugeben"

Welchen Torhüter holt der FC Bayern? In einem Interview lässt sich Oliver Kahn nicht in die Karten schauen - und weicht bei einer Frage zu Manuel Neuer ein wenig aus.

Abflug nach Doha: Oliver Kahn am Freitagmorgen in München. picture alliance/dpa

Alexander Nübel oder Yann Sommer? Auf diese beiden Namen hat sich die Suche des FC Bayern nach einem Vertreter für den monatelang verletzten Manuel Neuer verdichtet. Als sich der Tross des Rekordmeisters am Freitagmorgen Richtung Doha aufmachte, war noch kein neuer Torhüter mit an Bord.

"Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann, Marco Neppe und ich diskutieren ohne Hektik verschiedene Optionen", sagt Vorstandschef Oliver Kahn in einem "Bild"-Interview und lässt sich dabei keine Wasserstandsmeldungen entlocken: "Manuel Neuer in der Winterpause zu ersetzen, ist natürlich ungeheuer schwierig, zumal nicht gerade viele Vereine Lust haben, ihre Nummer 1 abzugeben."

Sollten die Bemühungen um Nübel oder Sommer am Ende von Erfolg gekrönt sein, würde es nach der Saison spannend werden: Neuer, dessen exakte Ausfallzeit nach dem im Dezember erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch noch nicht abschätzbar und der aktuell bis Mitte 2024 vertraglich gebunden ist, wird auch mit dann 37 Jahren seinen Status als Bayern-Stammkeeper behalten wollen.

"Ein Manuel Neuer in Topform ist nach wie vor absolute Weltklasse"

Die Frage, ob der Kapitän nach seiner Rückkehr die unumstrittene Nummer 1 bleiben werde, beantwortet Kahn ohne klares Ja. "Wir kennen Manuel: Er wird alles dafür geben, um in Topform zurückzukommen. Und ein Manuel Neuer in Topform ist nach wie vor absolute Weltklasse", so der Bayern-CEO ein wenig ausweichend.

Demonstrativ stärkt Kahn angesichts der schwierigen Suche auf dem Transfermarkt auch Neuers derzeitigem Vertreter den Rücken: "Wir haben in Sven Ulreich einen mit dieser Situation vertrauten und zuverlässigen Klassetorhüter." Der 34-Jährige, der im November bis 2024 verlängert hatte, vertrat Neuer in dieser Saison bereits in acht Pflichtspielen (dreimal Bundesliga, dreimal Champions League, zweimal DFB-Pokal) - achtmal gewannen die Bayern.