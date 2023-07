"Nicht ganz so intensiv": Schwächerer Wochenstart irritiert SVE-Coach Steffen nicht

Trotz eines etwas schwächeren Trainingstages zu Wochenbeginn in Bad Kreuznach ist Horst Steffen mit seinen Elversbergern zufrieden.

"Wir kennen hier schon viele Dinge, die Jungs, die im letzten Jahr schon mit dabei waren, kennen sich hier aus." Horst Steffen befindet sich mit der SV Elversberg wie im vergangenen Sommer zur Vorbereitung wieder in Bad Kreuznach. Nach einer angenehm kurzen Anfahrt fanden die Saarländer abermals gute Bedingungen vor, um ein "tolles Trainingslager" abhalten zu können.

Nicht ganz einverstanden war der SVE-Trainer mit den gezeigten Leistungen seiner Spieler zu Wochenbeginn. Die erste Trainingseinheit am Montag sei "nicht ganz so intensiv" gewesen, "wie ich mir das gewünscht habe", so Steffen im klubeigenen TV angesichts zu vieler "leichter Fehler" beim Zweitliga-Aufsteiger.

"Der Fitnesszustand ist sehr ordentlich"

Zwei Wochen Trainingsarbeit liegen hinter der SVE. Und generell ist Steffen mit dem Einsatz seiner Schützlinge zufrieden: "Bisher ist es gut. Die Jungs haben einfach Gas gegeben." Zwei engagiert geführte Testspiele absolvierten die Saarländer bereits, die sich sowohl gegen Regionalligist Gladbach II wie auch gegen Drittligist Ingolstadt durchsetzten. "Der Fitnesszustand ist sehr ordentlich", lautete Steffens Einschätzung.

Ziel neben intensiver Arbeit sei es auch, dass die SVE wieder "eine gute Gemeinschaft" werde, die neuen Profis sich "schnell integrieren".

Gesteigertes Arbeitspensum für den Trainerstab

Es folgen am Mittwoch und Freitag weitere Tests gegen die TSG Hoffenheim und Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms. Er sei froh, dass es mit Hoffenheim noch gegen eine Bundesliga-Mannschaft gehe, so Steffen. "Die Jungs sollen sich präsentieren, damit ich irgendwann die Qual der Wahl habe."

Damit geht der Blick auch auf den Ligastart in Hannover. "Ich denke auch hin und wieder an Hannover und schaue jetzt das eine oder andere Zweitliga-Spiel an", gesteht Steffen gesteigertes Arbeitspensum auch für den Trainerstab in dieser Phase der Vorbereitung.

Was muss die SVE noch mit reinnehmen in die Vorbereitung im Vergleich zur 3. Liga, das sei beispielsweise eine aktuelle Aufgabenstellung für die Übungsleiter. Insgesamt gesehen ist Steffen guter Dinge: "Es ist eine große Freude bei uns da. Wir haben regelmäßig Topspiele. Wir haben regelmäßig eine enorme Zuschauerkulisse für unsere Verhältnisse. Da freuen wir uns tierisch drauf."

Conrad und Wähling mit dabei

Mit an Bord in Bad Kreuznach ist auch Nicolas Wähling (25). Der Testspieler kam schon gegen Ingolstadt auf der linken Außenbahn zum Einsatz und stand zuletzt bei Energie Cottbus unter Vertrag. Außerdem fährt Kevin Conrad (32) mit. Der SVE-Kapitän hatte nach einer Meniskusverletzung in den ersten zwei Vorbereitungswochen noch Reha-Maßnahmen absolviert, soll jetzt aber wieder ins Teamtraining einsteigen.

Dagegen stehen die Zeichen bei Eros Dacaj (26) eher auf Abschied. "Wir haben ihm schon Ende der vergangenen Saison aufgezeigt, dass es für ihn nicht leicht sein wird, auf Spielzeit zu kommen", spielt Sportvorstand Nils-Ole Book mit offenen Karten. Solange Dacaj keinen passenden Verein gefunden hat, gehört er aber weiter zum Kader der SVE.