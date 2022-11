"Nicht einmal den Ball gesehen" - BVB hadert wieder mit dem Start

Nach drei Siegen in der Bundesliga in Folge endete die kleine Serie für Borussia Dortmund durch ein 0:2 beim VfL Wolfsburg. Der Hauptgrund für die Niederlage war anschließend schnell gefunden.

"Nicht einmal den Ball gesehen" habe sein Team in den Anfangsminuten, meinte Niklas Süle nach der Niederlage. Obwohl sich die Westfalen eigentlich "Selbstvertrauen von den letzten Spielen" habe mitnehmen wollen, sei man stattdessen "wieder zu schläfrig" zum Start gewesen, haderte der Abwehrspieler, der als Rechtsverteidiger immer wieder ungewohnt offensiv agierte und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Innenpfostentreffer sogar die letztlich beste Chance für Dortmund gehabt hatte.

Nicht zufrieden mit der Anfangsphase war auch Edin Terzic. "Erst nach dem ersten Gegentor haben wir den Faden wiedergefunden und die Kontrolle übernommen. Wir hätten uns gewünscht mit einem Punkt nach Hause zu fahren, können uns wegen der schlechten Startphase aber nicht beschweren, dass wir als Verlierer vom Platz gehen", analysierte der BVB-Coach.

Hummels: "Besseres Spiel als in Frankfurt"

Dieses Mal weniger kritisch äußerte sich Mats Hummels: "Die ersten fünf Minuten haben mir nicht gefallen. Ansonsten war viel Gutes dabei. Wenn das Spiel heute in den richtigen Momenten mit dem Glück auf unserer Seite endet, dann gehen wir nicht mit einer Niederlage nach Hause. Das war ein besseres Spiel als das in Frankfurt, und das haben wir gewonnen, deswegen muss man alles richtig einordnen."

Tabellarisch ist die Niederlage von Wolfsburg dennoch zweifellos ein Rückschlag für den BVB, der mit drei Punkten zumindest bis Mittwoch auf Rang zwei hätte springen und zudem auf drei Punkte Anschluss an den FC Bayern, der ebenfalls am Dienstag einen 6:1-Sieg gegen Bremen feierte, hätte halten können. Bereits am Freitag trifft Dortmund nun erneut auswärts im Duell Borussia vs. Borussia auf Mönchengladbach und droht mit einer Niederlage gegen die Fohlenelf, den jüngst gutgemachten Boden wieder zu verspielen.

