Ngoumou über den Seoane-Stil: "Passt gut zu meinen Fähigkeiten"

Vom Reservisten zum Hoffnungsträger: Nathan Ngoumou ist einer der Gewinner des Trainerwechsels. Der Franzose spricht über Gladbachs neue Offensive.

Auf dem Rasen geht es zügig zu bei Nathan Ngoumou. Mit einem Top-Speed von 36,17 km/h wurde der Franzose in der vergangenen Saison geblitzt, damit war er der sechstschnellste Spieler in der Bundesliga. Generell allerdings verlief Ngoumous Startjahr bei Borussia Mönchengladbach eher schleppend und enttäuschend. Der für acht Millionen Euro vom FC Toulouse geholte Flügelflitzer erfüllte die Erwartungen nicht. Ngoumou kam nie über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus, wurde bei seinen 20 Einsätzen (ein Tor, kein Assist) allein 13-mal eingewechselt.

Nach starker Vorbereitung steht Ngoumou jetzt endlich vor dem Durchbruch bei den Fohlen. Im DFB-Pokalspiel gegen TuS Bersenbrück war der 23-Jährige Teil der Startformation und trug ein Tor sowie eine Vorlage zum 7:0-Erfolg bei. Auch beim Ligastart am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Ngoumou wieder erste Wahl sein. In der Form der vergangenen Vorbereitungswochen führt kein Weg an ihm vorbei.

Anders als Vorgänger Daniel Farke weiß der neue Cheftrainer Gerardo Seoane, Ngoumous größte Stärke, die Geschwindigkeit, einzusetzen. Das schnelle Umschalten, das Tempo und die Tiefe im Spiel, kommen dem Offensivmann entgegen.

"Das passt sehr gut zu meinen Fähigkeiten. Ich versuche immer, meine Schnelligkeit zu nutzen", sagt Ngoumou und erklärt mit Blick auf die neuformierte Offensive der Borussia weiter: "Tomas Cvancara und Franck Honorat bringen ebenfalls eine hohe Dynamik mit. Und dann ist da noch Alassane Plea, der uns aufgrund seiner Qualitäten im Passspiel mit tiefen Bällen immer wieder in Szene setzen kann." Er sei "bereit für den Saisonstart", sagt er selbstbewusst. "Insgesamt haben mir meine Auftritte zuletzt ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen gegeben. Jetzt geht es darum, diese Leistungen auch in der Liga zu wiederholen."

Und welche Erwartungen hat er für Samstag? "Augsburg ist eine Mannschaft, die häufig Eins-gegen-eins-Situationen sucht und sehr nah am Mann verteidigt. Ich erwarte ein kompliziertes Spiel", meint Ngoumou. "Nichtsdestotrotz haben wir die Qualität, diesem Gegner große Probleme zu bereiten."