Ngankam vor Wechsel nach Mainz

Mainz steht vor einer Leihe von Frankfurts Jessic Ngankam. Was "Sky" zuerst berichtet hat, deckt sich mit kicker-Informationen, der Angreifer befindet sich aktuell zum Medizincheck bei den 05ern. Der 23-Jährige wechselte im Sommer von Hertha zu den Hessen und kam in der Bundesliga in dieser Saison 15 Mal zum Einsatz.