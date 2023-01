NFL-Play-offs 2023: Termine, Modus - und eine Neuerung

Als letztes Team jubelten die Seattle Seahawks, während in Green Bay Trauer herrschte: Die Play-offs der NFL stehen fest. So sieht das Prozedere aus, so können Sie die Partien sehen - und das ist neu.

Wie sieht der Play-off-Modus aus?

Seit 2022 spielen 14 statt zuvor zwölf Teams in den Play-offs der NFL - je sieben aus der AFC und sieben aus der NFC. Die ersten drei Play-off-Runden werden auch getrennt nach Conference durchgeführt, sodass sich im anschließenden Super Bowl der Gewinner der AFC und der Gewinner der NFC gegenüberstehen. In der Wild-Card-Runde hat das jeweils beste Team pro Conference spielfrei, sodass insgesamt sechs Partien (drei pro Conference) stattfinden. In der folgenden Divisonal Round sind es noch vier Spiele (zwei pro Conference), in den Conference Championships wird dann der Super-Bowl-Teilnehmer jeder Conference ermittelt.

Welche Mannschaften haben sich für die Play-offs qualifiziert?

Aus der AFC haben sich folgende sieben Teams qualifiziert (Reihenfolge nach Setzliste):

1. Kansas City Chiefs (14:3, Gewinner AFC West)

2. Buffalo Bills (13:3, Gewinner AFC East)

3. Cincinnati Bengals (12:4, Gewinner AFC North)

4. Jacksonville Jaguars (9:8, Gewinner AFC South)

5. Los Angeles Chargers (10:7)

6. Baltimore Ravens (10:7)

7. Miami Dolphins (9:8)

Aus der NFC haben sich folgende sieben Teams qualifiziert (Reihenfolge nach Setzliste):

1. Philadelphia Eagles (14:3, Gewinner NFC East)

2. San Francisco 49ers (13:4, Gewinner NFC West)

3. Minnesota Vikings (13:4, Gewinner NFC North)

4. Tampa Bay Buccaneers (8:9, Gewinner NFC South)

5. Dallas Cowboys (12:5)

6. New York Giants (9:7:1)

7. Seattle Seahawks (9:8)

Was ist in dieser Saison neu?

Der Overtime-Modus. Nachdem in den vergangenen Jahren viel um die in den Augen vieler Beteiligter unfaire Overtime-Regel diskutiert worden war, wurde in der Offseason nachgebessert - allerdings nur für die Play-offs. Herrscht nach 60 Minuten Gleichstand, geht es wie gehabt in die Verlängerung. Dort erhält nun aber jede Mannschaft mindestens einmal den Ball. Sollten beide Teams aus ihrem Ballbesitzrecht einen Touchdown erzielen, entscheidet der nächste Score. Bislang konnte die Mannschaft, die zuerst den Ball erhielt, das Spiel mit einem Touchdown sofort beenden, was dem Münzwurf zu Beginn der Verlängerung eine hohe Bedeutung verlieh.

Wer hat in der ersten Runde spielfrei?

Zwei der 14 Teilnehmer werden zum Auftakt der Play-offs spielfrei haben: Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles werden am Wildcard-Weekend spielfrei haben. Die Chiefs sind das beste Team (14 Siege, 3 Niederlagen) der AFC, die Eagles entschieden mit der gleichen Bilanz die NFC für sich.

Wann finden die Wildcard-Spiele statt?

Zum Auftakt der ersten Play-off-Runde kommt es zu einem West-Duell: Die Seattle Seahawks (9:8), die nur durch die Niederlage der Packers im letzten Spiel der regulären Saison gegen die Detroit Lions (16:20) noch die Postseason erreichten, treten zum Auftakt des Wildcard-Weekends bei den San Francisco 49ers (13:4) an. Kick-off wird am Samstagabend um 22.30 Uhr (MEZ) sein. Anschließend steigt in der Nacht zum Sonntag (2:15 Uhr, MEZ) das Duell zwischen den Jacksonville Jaguars und den Los Angeles Chargers - sicher zwei Außenseiter im Rennen um den Super Bowl.

Einer der Topfavoriten greift dann am Sonntagabend (19 Uhr, MEZ) ein: Die Buffalo Bills (13:3) haben die Miami Dophins (9:8) zu Gast, die sich seit Wochen in der Krise befinden. Als favorisiert gelten auch die Minnesota Vikings (13:4), die ab 22.30 Uhr (MEZ) auf die New York Giants (9:7:1) treffen. Das Spätspiel (Montag, 2.15 Uhr, MEZ) bestreiten dann die Cincinnati Bengals (12:4) gegen die Baltimore Ravens (10:7). Zum Abschluss der Wildcard-Games empfangen schließlich in der Nacht zum Dienstag (2:15 Uhr MEZ) die Tampa Bay Buccaneers (8:9) die Dallas Cowboys (12:5).

Wo laufen die Play-off-Spiele live im TV?

Die Wildcard-Games können Sie live beim Streamingdienst DAZN sehen, der alle Play-off-Spiele inklusive des Super Bowls in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar live zeigen wird. Im Free-TV sind ebenfalls sämtliche Play-off Partien auf "ProSieben" zu sehen. Zusätzlich können Sie die Matches bei "ran.de" im Stream verfolgen. Der "NFL GamePass" zeigt alle Partien mit US-amerikanischen Originalkommentar - allerdings kostenpflichtig.

Wie geht es bis zum Super Bowl 2023 weiter?

Die Divisonal Round steht ein Wochenende später, am 21. und 22. Januar, an. Dann steigen auch die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles ein - und zwar mit einem Heimspiel. Denn die höher gesetzten Teams genießen Heimrecht, was den Eagles auch in den Conference Championships schon einmal ein Heimspiel bescheren würde, sollten sie es in das "Semifinale" und den Kampf um die Krone in der NFC schaffen.

In der AFC sorgt der Abbruch des Regular-Season-Spiels zwischen den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals nach dem Herzstillstand von Bills-Profi Damar Hamlin für eine Besonderheit: Da Buffalo das Spiel nicht gewinnen und damit die Chiefs nicht vom ersten Platz verdrängen konnte, würde ein AFC Championship Game zwischen Bills und Chiefs auf neutralem Boden stattfinden. Sollte es zu einem anderen Aufeinandertreffen kommen, würde wie gewohnt das höher gesetzte Team Heimrecht genießen. Beide Conference Championships finden am 29. Januar statt.

Wann und wo findet der Super Bowl 2023 statt?

Nach den Conference Championships ist ein Wochenende Pause, ehe es in der Nacht vom 12. auf den 13. Feburar zum großen Showdown kommen wird. Um 00:30 erfolgt der Kick-off von Super Bowl LVII. Gespielt wird im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, der Heimspielstätte der Arizona Cardinals - die sich allerdings nicht für die Play-offs qualifiziert haben. Gesucht wird der Nachfolger der Los Angeles Rams, die die Play-offs ebenfalls verpasst haben und ihren Titel nicht verteidigen werden.