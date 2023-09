Matchwinner Isak: ManCity scheitert im League Cup an Newcastle

Newcastle United ist im League Cup ein Achtungserfolg gelungen. Die Magpies warfen durch den Treffer von Alexander Isak Manchester City aus dem Pokal.

Acht Tore hatte Newcastle United am Wochenende Aufsteiger Sheffield United eingeschenkt, gegen Manchester City blieb aber nur Pope in der Startelf - Eddie Howe ließ komplett rotieren. Ähnlich Pep Guardiola, der unter anderem Haaland 90 Minuten auf die Bank setzte.

Dass beide Teams nicht in Bestbesetzung spielten, war deutlich zu sehen. ManCity ließ den Ball wie gewohnt viel laufen, Newcastle verteidigte in der eigenen Hälfte tief. Gefährlich wurde es im ersten Durchgang nur selten. Zunächst hatte Alvarez zwei Abschlüsse in Richtung Pope (18., 29.), ehe Murphy die Führung auf dem Fuß hatte. Nach einem Konter scheiterte der Rechtsaußen aber an Ortega Moreno (42.).

Isak vollendet mühelos

Howe ahnte, dass an diesem Abend gegen die Skyblues etwas möglich ist und brachte nach der Pause mit Guimaraes und Gordon zwei Stammspieler ins Spiel. Prompt traten die Magpies deutlich aggressiver auf, schnürten ManCity phasenweise sogar am Strafraum ein.

Folgerichtig ging Newcastle nach 53 Minuten in Führung, Isak hatte nach flachem Assist von Joelinton und einem Aussetzer von Lewis keine Mühe mehr. Die Citizens suchten im Anschluss nach Zugriff auf die Partie, während die Hausherren weiterhin Druck machten und ManCity vom eigenen Tor fern hielten.

Erst in den Schlussminuten zogen die Gäste das Tempo noch mal richtig an, vor allem der eingewechselte Doku machte Alarm. Der Belgier legte auch die beste Chance zum Ausgleich auf, Lewis' Flachschuss aus 18 Metern verfehlte den Kasten aber knapp (90.).

Mehr musste Newcastle nicht überstehen, wodurch der Finalist der vergangenen Saison die große Hürde Manchester City nahm. In der Premier League geht es für beide Teams am Samstag um 16 Uhr weiter. Newcastle gastiert in Burnley, City muss nach Wolverhampton. In der 4. Runde des League Cup treffen die Magpies auf City-Rivale ManUnited.