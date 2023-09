Endo bereitet vor, Szoboszlai trifft traumhaft: Liverpool schlägt Leicester nach Rückstand

Der FC Liverpool hat Leicester City in der 3. Runde des League Cups hochverdient mit 3:1 besiegt. Nach einem Blitzstart der Foxes war die Partie lange offen, am Ende hatten die Gäste der Dominanz der Reds jedoch nichts entgegenzusetzen.

In der 3. Runde des League Cups, Zweitligist Leicester City war an der Anfield Road zu Gast, wurde bei Liverpool wie so oft ordentlich rotiert: Leistungsträger wie Alisson, van Dijk, Darwin, Szoboszlai und Mac Allister saßen nur auf der Bank, Salah und Robertson waren überhaupt nicht im Kader: Dafür begannen die beiden Ex-Bundesligaspieler Endo und Gravenberch im Mittelfeld.

Leicester mit Blitzstart

Mit zehn (!) Neuen in der Anfangself mussten die Reds früh einen Rückschlag hinnehmen: In der 3. Minute steckte Akgün im Zuge eines Konters durch auf McAteer, der die mutigen Gäste mit der ersten Chance in Führung brachte. Leicester begann mit viel Tempo und stellte die Reds in der Anfangsphase vor Probleme.

Liverpool lässt Chancen liegen

Die Reds ließen sich davon aber nicht beirren und suchten postwendend nach einer Antwort: Nur zwei Minuten später schoss Endo aus der Distanz knapp rechts vorbei (5.). Mit der Zeit wurde die Klopp-Elf immer dominanter, schnürte den Zweitligisten phasenweise in der eigenen Hälfte ein: Dabei gab es einige Minuten lang ein echtes Chancenfeuerwerk, doch sowohl Gakpo (12.) als auch Diogo Jota (13.) und Doak (14.) brachten die Kugel nicht im Tor unter.

Nach dieser aufregenden Phase beruhigte sich die Partie ein wenig, blieb aber weiterhin sehr intensiv und unterhaltsam - mit klaren Vorteilen für die Hausherren, die Leicester kaum zur Entlastung kommen ließen. Weil die Gäste leidenschaftlich verteidigten und dabei auch das nötige Glück hatten, stand nach 45 Minuten ein 0:1 auf der Anzeigetafel.

Das blieb in der zweiten Hälfte nicht lange so, denn diesmal erwischten die Reds den Blitzstart: Aus der Drehung versenkte Gakpo die Kugel nach Zuspiel von Gravenberch im rechten Eck (48.). Nach dem Ausgleich wurde die Liverpooler Dominanz noch größer. Die Klopp-Elf schnürte die Foxes, die sich überhaupt nicht mehr aus der Umklammerung lösen konnten, am eigenen Sechzehner ein.

Szoboszlai mit Traumtor

Die logische Schlussfolgerung waren viele Tormöglichkeiten, doch die Führung fiel erst durch einen Joker: Nach Zuspiel von Endo traf Szoboszlai nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung traumhaft aus der Distanz (70.).

In der Schlussphase gelangen dem Zweitligisten ein paar Entlastungsangriffe, ein gefährlicher Torabschluss sprang dabei nicht mehr heraus. Auf der anderen Seite netzte Diogo Jota per Hacke zur Entscheidung ein (89.).

Liverpool reist am Samstag nach Nordlondon zu den Tottenham Hotspur (18.30 Uhr), Leicester City gastiert in der Championship bei den Blackburn Rovers (Sonntag, 13 Uhr).