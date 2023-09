Acht verschiedene Torschützen: Newcastle sorgt in Sheffield für ein Novum

Newcastle United hat bei Sheffield United den zweithöchsten Sieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Nur Leicester City gewann ein Premier-League-Spiel in der Fremde jemals höher.

Nach der Rückkehr in die Champions League unter der Woche (0:0 beim AC Mailand) stand für Newcastle United wieder der Ligaalltag an. Dort taten sich die Magpies in dieser Saison bislang durchaus schwer und standen vor dem Spieltag mit sechs Zählern aus fünf Spielen lediglich auf Platz zwölf.

Bei Sheffield United, die zuvor nur einen einzigen Punkt sammelten, schoss sich die Mannschaft von Eddie Howe nun allerdings mit einem denkwürdigen Kantersieg zurück in die obere Tabellenhälfte.

Früh in der Partie spielten die Blades eigentlich gut mit, doch nach 21 Minuten eröffnete Newcastle das Schützenfest. Gordon, der nach zwölf Minuten für den angeschlagenen Barnes kam, hielt den Ball an der Grundlinie auf links im Spiel - wobei ihm die Kugel an die Hand sprang - und legte zurück zu Longstaff, der eiskalt vollendete. Schiedsrichter Stuart Attwell sah den minimalen Kontakt an Gordons Hand nicht als strafbar an und entschied auf Tor.

Trippier schnürt den Assist-Dreierpack

Kurz darauf waren es zwei Standards von Trippier, erst ein Eckball auf den Kopf von Burn (31.), dann ein Freistoß, den Botman einnickte (35.), die für die 3:0-Halbzeitführung sorgten.

Doch für Sheffield kam es nach dem Seitenwechsel nur noch dicker. Zunächst war es wieder Trippier, der mit seiner Flanke den freien Wilson im Zentrum fand. Aus kurzer Distanz köpfte der Stürmer ein. Kurz darauf belohnte sich Gordon mit einem Schlenzer für seinen guten Auftritt (61.). Auch Almiron (68.) und Bruno Guimares (73.) konnten sich jeweils mit Abschlüssen im Strafraum in die Torschützenliste eintragen.

Den Schlusspunkt setzte dann Isak, der im Strafraum mit sehr viel Ruhe zunächst seinen Gegenspieler ins Leere rutschen ließ und dann zum 8:0-Endstand einschob (87.). Nie in der Vereinsgeschichte gewann Newcastle ein Auswärtsspiel höher. In der Premier League toppt diese Marke auf fremden Rasen nur Leicester City, das Southampton 2019 mit 9:0 deklassierte.

Historischer Erfolg für Newcastle

Zuhause gab es für die Magpies in der damaligen Second Division 1946 ein 13:0 über Newport County. Außerdem schlugen die Magpies 1999 Sheffield Wednesday, den Stadtrivalen der Blades, ebenfalls mit 8:0 in der Premier League.

Ein weiteres Novum: Nie zuvor gelang es einer Mannschaft, in einem einzigen Spiel acht verschiedene Torschützen zu stellen. Für Sheffield United, deren Situation sich mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 5:17 am Tabellenende weiter verschärft, ist es derweil die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte.

Mit dem historischen Erfolg im Rücken geht es für Newcastle schon am Dienstag (20.45 Uhr) weiter. In der dritten Runde des League Cups ist Manchester City zu Gast, ehe am Samstag (16 Uhr) der FC Burnley in den St. James' Park kommt. Sheffield hat derweil etwas länger Zeit, um sich von der Klatsche zu erholen. Am Samstag (16 Uhr) geht es in der Liga zu West Ham United.