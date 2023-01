Neuzugang aus Bochum: Bonga stürmt für Braunschweig

Kurz vor dem Rückrundenstart verstärkt sich Eintracht Braunschweig nochmal und verpflichtet Tarsis Bonga vom VfL Bochum.

Aufsteiger Eintracht Braunschweig legt in der Offensive nach. Die Niedersachsen statten den in Neuwied geborenen Angreifer Tarsis Bonga mit einem Vertrag bis zum Saisonende aus. Bonga hatte seit Jahresbeginn bei der Eintracht zur Probe mittrainiert und die Verantwortlichen überzeugt.

Seine Laufbahn begann der Deutsch-Kongolese bei der TuS Koblenz und dem Bonner SC. 2015 erfolgte der Wechsel in die U 19 von Bayer Leverkusen. Im Jahr darauf schloss sich Bonga der Fortuna aus Düsseldorf an, bei der er Teil der zweiten Mannschaft wurde.

Über einen Aufenthalt bei den Profis vom FSV Zwickau ging es für den heute 26-Jährigen noch ein Stück weiter in den Osten Deutschlands zum damaligen Drittliga-Aufsteiger Chemnitzer FC. Im Sommer 2020 wechselte Bonga in die 2. Liga zum VfL Bochum, mit dem er 2021 die Rückkehr in die Bundesliga feiern durfte.

In dieser Saison kam Bonga beim VfL nicht zum Einsatz, insgesamt stehen drei Bundesliga-, zwei DFB-Pokal-, elf Zweitliga- und 69 Drittliga-Partien (sieben Tore) in seiner Vita. In der Regionalliga kam der Stürmer 44-mal zum Einsatz (vier Tore).

Er verfügt über eine gute individuelle Technik und passt sehr gut zu unserem Umschaltspiel. Peter Vollmann

"Wir konnten uns in den vergangenen zwei Wochen ein sehr gutes Bild von Tarsis machen. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft", wird Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport beim BTSV, auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit ihm haben wir einen körperlich sehr robusten Stürmer verpflichten können. Er verfügt über eine gute individuelle Technik und passt sehr gut zu unserem Umschaltspiel."

Bonga: "Für beide Seiten eine Win-Win-Situation"

Bonga freut sich auf sein neues Arbeitsumfeld. "Ich habe schon im Trainingslager die Mannschaft besser kennenlernen dürfen und andersherum war es genauso", sagt der 1,97-Meter-Hüne. "Zudem konnte ich ein erstes Gefühl für den Verein entwickeln, das hat sehr gut funktioniert. Es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation, das möchte ich den Fans zeigen."

Die Eintracht startet am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Hamburger SV in die Rückrunde.