Neuhaus vergrößert das Gladbacher Lazarett

Florian Neuhaus hat sich bei Gladbachs Testspiel gegen den FC Ingolstadt verletzt. Wie schwer es den Mittelfeldspieler erwischt hat, ist noch nicht bekannt.

In den Minuten nach dem Abpfiff in Rottach-Egern drehte sich erst mal alles um Florian Neuhaus und den Schreckmoment wenige Minuten vor dem Ende des Gladbacher 2:1-Siegs. Neuhaus hatte einen Sprint plötzlich abgebrochen, war zu Boden gesunken und hatte sich in den linken Oberschenkelbereich gefasst. Nach kurzer Behandlungspause durch Mannschaftsarzt Dr. Ralf Doyscher und Physio Dirk Müller musste der Mittelfeldspieler mit dick bandagiertem Oberschenkel vom Platz. Es droht der nächste Ausfall eines Leistungsträgers. Wie schwer es Neuhaus erwischt hat, darüber konnte Cheftrainer Gerardo Seoane direkt nach dem Schlusspfiff noch keine Auskunft geben. Genauere Untersuchungen werden jetzt folgen.

Dünne Personaldecke verliert weiter an Substanz

Optimal lief die Vorbereitung in personeller Hinsicht bisher nicht für die Borussen. Manu Koné (Kniestauchung), der sich bei der U-21-Europameisterschaft im Trikot der französischen Nachwuchsauswahl verletzt hatte, konnte noch gar nicht mit der Mannschaft trainieren und absolviert am Tegernsee individuelle Einheiten. Kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager zog sich Christoph Kramer im Training einen Innenbandanriss im Knie zu. Yvandro Borges Sanches (Kniestauchung) verletzte sich bei einem Zweikampf im Testspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Hannes Wolf und Stefan Lainer wiederum konnten aufgrund einer Erkrankung erst gar nicht mit ins Trainingslager reisen und verpassen das komplette Programm in Rottach-Egern.

Problemzone zentrales Mittelfeld

Besonders heikel: Mit Koné und Kramer fallen schon zwei wichtige Mittelfeldspieler aus. Umso größer ist jetzt das Daumendrücken im Borussen-Lager, dass nicht auch Neuhaus länger pausieren muss. Von den potenziellen Startelfkandidaten für die Doppelsechs würde bei einem Neuhaus-Ausfall zunächst nur noch Julian Weigl übrigbleiben. Als weitere Optionen kommen dann die jungen Rocco Reitz und Oscar Fraulo infrage.

Bis zum Wochenende setzen die Gladbacher die Vorbereitung noch am Tegernsee fort. Nach dem Turnier in Heimstetten am Samstag mit Spielen gegen 1860 München (15 Uhr) und den VfB Stuttgart (16.15 Uhr) treten die Borussen die Heimreise an.