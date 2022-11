Neuer und Moukoko brechen Rekorde - Frankfurt feiert Knauff

Der Bundesliga-Samstag bescherte den Fans Tore satt und brachte gleich vier Auswärtssiege hervor. Neuer und Moukoko brachen Rekorde, die jeweils von drei Punkten garniert wurden. Auch die Favoriten aus Frankfurt und Leipzig gaben sich keine Blöße.

Choupo-Moting trifft doppelt - Berlin bleibt Neuers Lieblingsreise

Der FC Bayern hat am Samstagnachmittag durch seinen achten Pflichtspielsieg in Serie vorerst wieder die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Beim 3:2 in Berlin feierte Neuer sein Comeback und zugleich einen neuen Rekord: Es war sein 22. Sieg gegen Hertha - kein anderer Spieler holte in der Bundesliga gegen einen Gegner mehr Dreier. Den Auswärtserfolg brachte Musiala bereits nach zwölf Minuten auf den Weg. Die acht Minuten vor der Pause hatten es dann in sich, weil Choupo-Moting binnen 60 Sekunden per Doppelpack für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte (37., 38.), ehe Lukebakio und Selke (Elfmeter) doch wieder Spannung reinbrachten (40., 45.). Weil Rogels Eigentor nach der Pause nicht zählte, blieb es bei den fünf Treffern in der Hauptstadt.

Moukoko verpasst Hattrick - Reus feiert Comeback

Im Gleichschritt mit den Bayern marschiert Borussia Dortmund, das seine Pflichtaufgabe gegen den VfL Bochum souverän löste. Beim 3:0 begeisterte allen voran Sturm-Juwel Moukoko. Der 17-Jährige brach früh per traumhaftem Distanzschuss den Bann (8.) - und damit einen Rekord. Kein Profi war in der Liga-Geschichte bei seinem zehnten Treffer jünger. Reyna erhöhte vom Punkt (12.), ehe Moukoko erneut mit einem Fernschuss für die Vorentscheidung sorgte (45.+2). Nach dem Seitenwechsel hatte Moukoko sogar die Riesenchance auf einen Dreierpack, legte den Ball aber links am Tor vorbei (57.). Jubel brandete zehn Minuten später noch einmal auf, weil Kapitän Reus sein Comeback nach Verletzungspause feierte.

Berishas Blitzstart letztlich wertlos - Kolo Muanis kurioser Fehlschuss

Champions-League-Achtelfinalist Eintracht Frankfurt hat die englische Woche mit einem 2:1-Auswärtssieg in Augsburg beschlossen. Das erste Tor am Samstagnachmittag ging allerdings auf das Konto der bayerischen Schwaben, die den Tiefschlaf in Frankfurts Hintermannschaft nach gerade einmal 30 Sekunden eiskalt ausnutzten. Die Freude von Torschütze Berisha währte allerdings nicht lange, weil Eintracht-Kapitän Rode schnell ausgleichen konnte (13.). Nach dem Seitenwechsel war es Joker Knauff, der den Spieß umdrehte (64.). Kolo Muani hätte die Nerven der SGE beruhigen können, traf aber nicht ins leere Tor, sondern nur an den rechten Pfosten (76.).

Doppelpack: Nkunku trägt Leipzig

RB Leipzig feierte in Sinsheim derweil den vierten Pflichtspielsieg in Folge. Den 3:1-Erfolg brachte Nkunku mit einem traumhaften Freistoßtor auf den Weg (17.). Weil dem zweiten Tor von Dani Olmo die Anerkennung zu Recht verwehrt wurde, kam Hoffenheim nach dem Wechsel zum Ausgleich (Rutter, 50.). Wütende Angriffe der Leipziger wurden aber schnell belohnt: Nkunku und Dani Olmo erzielten das zweite und dritte Tor für RB. Während die TSG auf Rang neun abrutscht, beißen sich die Sachsen in den Top sechs fest.

Wolfsburg verlängert Serie von ungeschlagenen Spielen

Der VfL Wolfsburg ist in der Bundesliga nicht mehr zu bezwingen: Die Niedersachsen gewannen ihr Auswärtsspiel in Mainz mit 3:0 und blieben dadurch bereits im sechsten Ligaspiel in Serie ungeschlagen. Wimmer brachte den VfL noch vor der Pause auf Kurs (33.), ein Flatter-Freistoß von Arnold, bei dem FSV-Keeper Zentner nicht gut aussah, die Vorentscheidung (70.). Rechtsverteidiger Baku machte schließlich bei seiner Rückkehr nach Mainz den Deckel drauf (83.). Die Wölfe klettern damit vorerst auf Rang elf und stehen nur noch einen Punkt hinter den Mainzern.