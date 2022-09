Neuer und Goretzka trainieren wieder mit

Nach ihren Corona-Infektionen sind Manuel Neuer und Leon Goretzka auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Thomas Müller erwartet anstrengende Wochen beim FC Bayern.

Manuel Neuer und Leon Goretzka stehen dem FC Bayern am Freitag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) voraussichtlich zur Verfügung. Beide hatten wegen einer Corona-Erkrankung die Nations-League-Spiele gegen Ungarn (0:1) und England (3:3) verpasst und waren frühzeitig aus dem DFB-Quartier abgereist.

Am Dienstag standen sie in München wieder auf dem Trainingsplatz. Außerdem gehörten einige Spieler der elfköpfigen Trainingsgruppe an, die bereits von ihren Nationalteams zurückgekehrt sind: Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch (beide Niederlande), Dayot Upamecano, Benjamin Pavard (beide Frankreich), Marcel Sabitzer (Österreich) und Josip Stanisic (Kroatien). Kingsley Coman trainierte nach seinem Muskelfaserriss individuell.

Müller hofft auf "natürliches Selbstverständnis"

Die fitten deutschen Nationalspieler aus dem Bayern-Kader waren am Montagabend noch im Einsatz, konnten die Länderspiele aber nur bedingt für einen Formanstieg nutzen. "Für uns Bayern-Spieler ist der Fokus voll auf den nächsten Wochen. Das wird anstrengend genug", sagte Thomas Müller nach dem England-Spiel mit Blick auf die jüngste Misere in der Bundesliga.

Er weiß, dass ein Aufschwung bei Bayern auch für die WM guttäte: "Da wir viele Bayern-Spieler haben, wäre es schon von Vorteil, wenn wir so ein natürliches Selbstverständnis, Kombinationssicherheit, Abläufe hätten, auf die man zurückgreifen kann, die auch beim Verein funktionieren", so Müller. "Das wäre cool, wenn wir uns das erarbeiten können."