Neuer macht Reha-Fortschritte: "Wir sind zufrieden"

Nach seinem Unterschenkelbruch arbeitet Manuel Neuer an seiner Rückkehr. Wenn alles nach Plan läuft, könnte Bayerns Keeper bald mit individuellen Übungen auf dem Rasen beginnen.

"Die Reha läuft sehr gut, wir sind zufrieden", wird Neuer in einer Meldung des FC Bayern vom Mittwoch zitiert. Der Kapitän der Münchner, der im vergangenen Dezember einen Unterschenkelbruch erlitt, arbeitet derzeit an seinem Comeback nach der schweren Verletzung.

"Die torwartspezifischen Übungen, die wir indoor machen, funktionieren sehr gut", so Neuer weiter. Auch Fahrrad fahren könne der 37-Jährige "ohne Probleme". Wenn die Genesung weiterhin nach Plan laufe, so heißt es in der Mitteilung, werde der Torwart "schon bald mit individuellen Übungen auf dem Rasen beginnen können".

Nach Neuers schwerer Verletzung verpflichtete der FC Bayern den Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer als Ersatz für die etatmäßige Nummer Eins. Mit Sommer befinden sich die Münchner im Saisonendspurt und dort im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.