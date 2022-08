Neuer fehlt im Bayern-Training

Der FC Bayern bereitet sich auf den Bundesliga-Auftakt in Frankfurt vor. Manuel Neuer fehlte am Mittwoch im Training.

Der erste Titel ist eingesackt, der erste Bundesliga-Spieltag steht vor der Tür. Am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eröffnet der FC Bayern die neue Saison. Wie im Vorjahr, beim schmeichelhaften 1:1 in Mönchengladbach, beginnt der deutsche Meister auch in diesem Jahr wieder auswärts - diesmal in Frankfurt.

Nach dem fulminanten 5:3 in Leipzig hat Julian Nagelsmann eigentlich keinen Grund, seine Startelf zu verändern. Ob das auch für den Torwart gilt? Am Mittwoch fehlte Manuel Neuer auf dem Trainingsplatz. Grund dafür ist eine Magen-Darm-Verstimmung. Was das für Freitag heißt, ist noch nicht klar.

Letztmals fiel der Bayern-Kapitän im Februar und März aus. Damals war er am Knie operiert worden, stand aber schon nach vier Bundesliga-Spielen wieder zwischen den Pfosten. Vertreten hatte ihn Sven Ulreich.

Mario Krischel