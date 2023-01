Neuer Bayern-Torwarttrainer: Hoffenheims Rechner ist der Top-Kandidat

Zwei Tage nach der sofortigen Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic gibt es nach kicker-Informationen beim FC Bayern einen Wunschkandidaten für die Nachfolge: Michael Rechner aus Hoffenheim, der bei der TSG bereits mit Julian Nagelsmann zusammengearbeitet hatte.

Was in anderen Vereinen eine Randnotiz wäre, schlägt beim FC Bayern hohe Wellen. Am Montag verkündeten die Münchner die Trennung von Toni Tapalovic, zwischen dem und Trainer Julian Nagelsmann es schlicht nicht passte. Schon zu Beginn seines Engagements in München im Sommer 2021 wollte der Trainer seinen eigenen Torhütercoach mitbringen. Das ist vor allem deshalb ein Politikum, weil Tapalovic der engste Vertraute Manuel Neuers ist, der sich von den Folgen eines komplizierten Beinbruchs erholt und noch lange ausfallen wird.

Nur logisch daher, dass ein alter Vertrauter Nagelsmanns die Nachfolge antreten soll: Michael Rechner, Torwarttrainer in Hoffenheim. Der 42-Jährige betreut dort seit 2015 die Profikeeper, nachdem er zuvor im Jugendbereich gearbeitet hatte. Rechner genießt in der Branche einen exzellenten Ruf, steht in Hoffenheim aber noch unter Vertrag, auch über diese Saison hinaus. Demzufolge müssten die Münchner eine Ablöse zahlen. Fraglich auch, ob Hoffenheim Rechner zum jetzigen Zeitpunkt gehen lässt. Nebenbei arbeitet Rechner als Torwarttrainer der türkischen Nationalmannschaft, deren Trainer Stefan Kuntz ihn dafür angeworben hat.

Interessant an der Causa: Rechner bildete in Hoffenheim auch den heutigen Dortmunder Torhüter Gregor Kobel aus, der für die Zukunft als große Nachfolgelösung von Neuer beim FC Bayern gehandelt wird. Zunächst aber müssen die Münchner die Gegenwart klären und wer das Torwartteam um Neuzugang Yann Sommer, Ersatzmann Sven Ulreich sowie die Youngster Johannes Schenk und Tom Hülsmann betreut. Beim 1:1 gegen den 1. FC Köln am Dienstagabend übernahm diese Aufgabe Tom Starke, Ex-Profi und auf dem Campus der Münchner als Torwarttrainer gebunden. Und ganz nebenbei auch ein ehemaliger Hoffenheimer ...