Neue Sorgen um Burkardt

Schon mehr als sechs Monate lang liegt Jonathan Burkardt auf Eis, gemessen an den einstigen Prognosen eine quälend lange Leidenszeit. An diesem Freitag folgte die nächste schlechte Nachricht.

Vergangene Woche hatte Bo Svensson noch mit spürbarer Freude von den Fortschritten des langzeitverletzten Jonathan Burkardt berichtet: "Es geht ihm gut. Johnny ist im Training, auch wenn er noch nicht alles mitmacht", erklärte der Mainzer Coach. Und: "Es sind ganz klare Fortschritte und eine positive Energie zu sehen. Er bewegt sich auch wieder so, wie wir ihn kennen." Der Plan, den Top-Torjäger der Vorsaison (elf Treffer) pünktlich zu Beginn der Sommervorbereitung wieder voll ins Mannschaftstraining zu integrieren, schien da gesichert. Seit dieser Woche freilich ist die Sorge um den 22-jährigen Shootingstar zurück.

Wann eine Rückkehr realistisch ist, bleibt vorerst unklar

"Es gab einen Rückschlag", bestätigte Svensson am Freitagnachmittag im Rahmen der Pressekonferenz vorm Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Die entsprechende Nachfrage war aufgekommen, nachdem Burkardt bei den beiden öffentlichen Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag nicht auf dem Rasen zu sehen war. Auch beim Geheimtraining am Dienstag hatte der Angreifer offenbar bereits gefehlt: "Er hat diese Woche nicht mittrainiert", so Svensson. Welche Konsequenzen sich für Burkardt ergeben und wann eine Rückkehr auf den Platz realistisch erscheint, bleibt vorerst unklar. Dass Svensson explizit das Wort "Rückschlag" in den Mund nahm, dürfte indes kein Zufall gewesen sein.

Hack wird im Leistenbereich operiert

Seinen bislang letzten Einsatz absolvierte Burkardt am 13. November 2022 beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt, erlitt dabei eine Verletzung am linken Knie. Es folgte eine Meniskusoperation, zusätzlich wurde ein Knochenmarködem diagnostiziert. Ursprünglich war von einer nur sechswöchigen Ausfallzeit die Rede. Der aktuelle Rückschlag ist also beileibe nicht der erste, womit sich der Fall Burkardt für den Betroffenen auch mental zu einer immer härteren Belastungsprobe auswachsen dürfte. Nicht mehr zur Verfügung stehen wird den 05ern in den beiden finalen Saisonspielen derweil auch Alexander Hack. Der Innenverteidiger laboriert seit geraumer Zeit an Problemen im Adduktoren- und Leistenbereich, wird sich daher zeitnah einem "kleinen Eingriff" (Svensson) unterziehen. Hack dürfte zum Vorbereitungsstart wieder einsteigen, lautet die als gesichert geltende Prognose. Sollte er bei dieser Gelegenheit auf einen ebenfalls voll belastbaren Johnny Burkardt treffen, wäre das eine ausgesprochen gute Nachricht.