Neue Rolle für Didavi beim VfB?

Still ist es um Daniel Didavi geworden. Jetzt könnte Stuttgarts Routinier vielleicht in einer ganz neuen Rolle auftauchen.

Sein letzter von zehn Bundesligaeinsätzen datiert vom 12. Spieltag, eine Einwechslung in der 71. Minute beim 1:2 in Dortmund. Seither ist es still um den am 21. Februar seinen 32. Geburtstag feiernden Offensivmann geworden. Aus unterschiedlichen Gründen, zuletzt wegen der bekannten Knieprobleme.

Jetzt scheint der Routinier auf dem Weg zurück zu sein. Zumindest im Training. Allerdings weniger mit der Perspektive seine angestammte Rolle irgendwann mal einnehmen zu können, sondern zwei Linien dahinter.

Man habe Didavi zuletzt "immer wieder auf der Sechs ausprobiert", verrät Pellegrino Matarazzo, der für den immer wieder körperlich um Beschwerdefreiheit kämpfenden Didavi stets Lob übrig hat. "Dida macht weiter einen ordentlichen Job und zeigt im Training immer wieder, dass er einen ordentlichen linken Fuß hat."

Didavi künftig auf der Sechs?

Dennoch scheint der Trainer für den früheren U-21-Nationalspieler wenig bis keine echte Verwendung mehr im Spiel zu haben. "Wir haben den einen oder anderen Zehner zu viel auf dem Platz", so Matarazzo, der offenbar an der Idee Gefallen gefunden hat, aus dem Offensivmann einen Defensiven zu machen. "Er könnte mit seinem aktuellen athletischen Profil vielleicht künftig auf der Sechs eine Rolle spielen." Ob über Didavis im Sommer endenden Vertrag hinaus, erscheint dennoch eher unwahrscheinlich.