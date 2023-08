Neue Nummer 9: KSC holt Matanovic von Eintracht Frankfurt

Der Karlsruher SC hat seine Stürmersuche beendet: Wie die Badener am Donnerstagnachmittag bekanntgaben, wechselt Igor Matanovic (20) für die kommende Saison auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zum Zweitligisten.

Dass der KSC nach einem neuen Stürmer fahndete, war bekannt. Am Donnerstag vermeldeten die Badener auch endlich Vollzug: Von Bundesligist Eintracht Frankfurt kommt Igor Matanovic für ein Jahr auf Leihbasis an den Wildpark.

"Mit Igor bekommen wir einen entwicklungsfähigen Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einige Erfahrungen in unserer Liga gesammelt hat", wird Cheftrainer Christian Eichner in einer Pressemitteilung zitiert: "Wir wollen ihm, ähnlich wie bei Mikkel Kaufmann, dabei helfen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Er erhöht durch seine Körpergröße, aber auch durch seine Spielintelligenz unsere Möglichkeiten im Sturm und wir freuen uns sehr, dass die Verpflichtung geklappt hat."

Der 20-jährige Deutsch-Kroate bringt ein Gardemaß von 1,94 Meter mit - und trägt beim KSC künftig die Rückennummer 9, die wohl auch als Statement verstanden werden darf. "Die Fans sind überragend und die Stimmung hier war bisher immer top. Genau so liebt man es als Fußballspieler", sagt Matanovic in einem ersten Statement: "Ich freue mich sehr darauf, bald hier aufzulaufen."

SGE von Matanovic weiter "absolut überzeugt"

Matanovic spielte von 2010 bis 2023 insgesamt 13 Jahre beim FC St. Pauli, für den er auch 53 Zweitliga-Partien (drei Tore) absolvierte. In der vergangenen Spielzeit kam er für die Kiez-Kicker - auch wegen einer Schulterverletzung - "nur" in 20 Pflichtspielen zum Zug, blieb in Liga und DFB-Pokal aber ohne eigenen Treffer. Frankfurt hatte sich schon im Sommer 2021 die Dienste von Matanovic gesichert, ihn mit einem Vertrag bis 30. Juni 2026 ausgestattet - verlieh ihn aber direkt für zwei Jahre zurück an seinen Ausbildungsklub.

Nun schlägt Matanovic ein neues Kapitel beim KSC auf, gegen den er ausgerechnet sein allerletztes Spiel im Dress von St. Pauli bestritt. Am 34. Spieltag der Vorsaison wurde der Angreifer beim 1:1 in der 67. Minute eingewechselt. Nach Frankfurt soll Matanovic aber definitiv zurückkehren, weswegen die Leihe nach SGE-Angaben ohne Kaufoption angelegt ist. "Wir sind von Igors Qualitäten absolut überzeugt", stellt Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung klar: "Für seine Entwicklung ist es weiterhin sehr wichtig, reichlich Spielpraxis zu sammeln. Igor kennt die Liga bestens und bekommt die Möglichkeit, bei einem ambitionierten Zweitligisten zu spielen."