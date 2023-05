Neue Herausforderung in Europa gesucht: Pavard will den FC Bayern verlassen

Benjamin Pavard hat offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen - und die liegt nicht in München.

Wie "SportBild" und "Sport1" übereinstimmend berichten, hat der 27-Jährige dem FC Bayern mitgeteilt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte.

Am vergangenen Wochenende könnte Benjamin Pavard zum letzten Mal im Trikot des FC Bayern aufgelaufen sein und zum letzten Mal auf dem Münchner Rathausbalkon die deutsche Meisterschaft gefeiert haben. Der Franzose will den Rekordmeister offenbar verlassen, sein Management soll dem Verein seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben.

Der Abwehrspieler steht bei den Bayern eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag, liebäugelte allerdings schon im Winter mit einem Wechsel. Die Münchener dagegen waren an einer Verlängerung des Arbeitspapiers interessiert.

Pavard aber reize das Ausland, wie es in den übereinstimmenden Medienberichten heißt. Nach sieben Jahren in der Bundesliga suche er eine neue Herausforderung in einer anderen europäischen Liga.

Inter, Barça, Real, ManUnited und Liverpool an Pavard interessiert

Damit bietet der kommende Sommer die letzte Möglichkeit für den FCB, für den abwanderungswilligen Franzosen noch eine Ablösesumme zu generieren. Namhafte Interessenten gibt es genug, bereits im Winter hatte Inter Mailand ein Angebot vorgelegt. Der FC Barcelona wird ebenso als potenzieller Abnehmer gehandelt und nach kicker-Informationen gab es bereits erste Anfragen von Real Madrid und Manchester United. Auch der FC Liverpool hat sich nach dem Weltmeister von 2018 erkundigt.

Pavard wechselte im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart in die bayerische Landeshauptstadt, der FCB zahlte damals eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro. Seither gewann er viermal in Folge den Meistertitel und 2020 das Triple aus Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga. In der abgelaufenen Saison war er eine Stütze in der Bayern-Abwehr, in 30 Bundesliga-Einsätzen kam er auf eine durchschnittliche kicker-Note von 3,02.