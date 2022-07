Neue Gerüchte um Sosa - Ausfall gegen Dresden droht

Um der Hitze auszuweichen, startet der VfB Stuttgart heute erst um 17 Uhr in die Vorbereitung auf den Pflichtspielstart. Dann wird sich auch zeigen, ob Borna Sosa sein bisheriges Aufbauprogramm aufstocken kann - um den es neue Gerüchte gibt.

Seit einer Woche ist Borna Sosa wieder bei seinem schwäbischen Dienstherrn und arbeitet an seiner Genesung. Die ihn seit Wochen plagenden Adduktorenprobleme ließen bisher nur ein reduziertes Programm zu, leichte Läufe und Ballübungen. Ein Start in die Pflichtspielsaison am Freitag in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Dresden scheint unwahrscheinlich.

Man werde den Nationalspieler "symptomorientiert behandeln und sehen, wie schnell er vorankommt", erklärt Pellegrino Matarazzo. Der Trainer würde ein Comeback des besten VfB-Scorers der vergangenen Spielzeit begrüßen, hat aber berechtigte Zweifel. "Ich kann nicht sagen, ob er für Dresden infrage kommt. Er hat auch die eine oder andere Woche der Vorbereitung verpasst und Nachholbedarf", erklärt der 44-Jährige, der Sosa allenfalls einen Mini-Chance einräumt. "Wenn er überhaupt eine Option wäre, dann von der Bank."

Stößt Sosa bei ManCity auf Interesse?

Auch anderweitig ist der Flügelmann ein unsicherer Kantonist. Für eine ihm von Sportdirektor Sven Mislintat zugesicherte Ablöseforderung von 25 Millionen Euro darf er sich verändern. Doch aus den vielen Gerüchten, die regelmäßig seinen Namen mit etwaigen neuen Klubs verbinden, wurden bisher keine Fakten. Ganz frisch vermelden Medien aus seiner kroatischen Heimat, Sosa stoße bei Manchester City auf Interesse. Belastbare Hinweise gibt es dafür momentan nicht.

Die gibt es dagegen bei Orel Mangala und Nottingham Forest. Der Premier-League-Aufsteiger, der seine Erstliga-Abstinenz von 23 Jahren beendet hat, kauft sich in diesem Sommer quer durch Europa und hat nachweislich auch Interesse am belgischen Nationalspieler, der nicht weniger mit den Engländern liebäugelt. Die Tendenz geht zu einer Einigung mit dem Klub nahe des berühmten Sherwood Forest.