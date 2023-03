Neue Ausfälle beim BVB - aber Sextett um Moukoko vor Rückkehr gegen Bayern

Borussia Dortmund haben vor dem Topspiel beim FC Bayern am Samstag viele gute personelle Nachrichten erreicht - aber auch zwei schlechte.

Edin Terzic hatte sich extra eine Notiz mitgebracht, als er am Freitag auf Borussia Dortmunds Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen beim FC Bayern nach dem personellen Stand gefragt wurde. Zu viele Fragezeichen hatten sich während der Länderspielpause angehäuft. Und insgesamt hatte Terzic Gutes zu vermelden.

So kehren gegenüber dem 6:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen Torhüter Gregor Kobel, Julian Brandt, Salih Özcan und Emre Can in den Kader zurück, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko haben zumindest sehr gute Chancen.

Während Can gegen Köln gelbgesperrt gefehlt hatte und Özcan wegen eines Magen-Darm-Infekts, hatte Kobel die vergangenen vier Spiele wegen einer Muskelverletzung verpasst. Brandt hatte sich beim Champions-League-Aus in London gegen Chelsea früh einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Letztmals Mitte Februar waren Adeyemi (Muskelfaserriss) und Moukoko (Syndesmoseriss) für den BVB aufgelaufen. Beide "haben die letzten beiden Tage komplett trainieren können", berichtete Terzic. Wegen der langen Zwangspausen zuvor will er aber "genau gucken, ob es schon für den Kader oder einen Einsatz reicht".

Reyna und Meunier kommen angeschlagen zurück

Noch offen ist, ob Nico Schlotterbeck und Jamie Bynoe-Gittens dem Trainer am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in München zur Verfügung stehen. Schlotterbeck war wegen muskulärer Probleme vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist und trainierte erst am Donnerstag erstmals wieder - genau wie Bynoe-Gittens, den zuletzt die Schulter geplagt hatte. Bei beiden sprach Terzic von einem "Fragezeichen".

Zwei neue Ausfälle sind während der Länderspielpause allerdings auch hinzugekommen. So kehrte Giovanni Reyna mit einer Erkältung von der US-Nationalmannschaft zurück und "liegt seit gestern flach", so Terzic. Und Thomas Meunier, der für Belgien zweimal 90 Minuten auf der Bank geblieben war, musste am Donnerstag das Training wegen Rückenproblemen abbrechen, über die er laut Terzic "seit über einer Woche klagt".