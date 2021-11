Neu angesetzt: Zwickau-Magdeburg erst Mitte Dezember

Die Partie Zwickau gegen den 1. FC Magdeburg konnte am vergangenen Wochenende nicht stattfinden, ein neuer Termin steht nun fest.

So werden sich die beiden Kontrahenten am Mittwoch, den 15. Dezember, in der GGZ Arena in Zwickau gegenüberstehen, wie der DFB mitteilte. "Aufgrund der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung und den sehr hohen Inzidenzen ist davon auszugehen, dass das Spiel leider ohne Besucher stattfinden muss", gab Zwickau via Twitter bekannt.

Die Partie konnte am vergangenen Samstag nicht wie geplant stattfinden, weil Tabellenführer Magdeburg 13 Corona-Befunde vorzuweisen hatte.

Ob der FCM am kommenden Samstag im Topspiel gegen Verfolger Braunschweig wieder auflaufen kann, ist noch fraglich. Zwickau tritt erst am kommenden Montag bei Türkgücü an.

Beim FSV wurden zuletzt Trainer Joe Enochs und Mittelfeldspieler Mike Könnecke positiv getestet.