Neidhart über das Torverhältnis: "Da müssen wir den Hebel ansetzen"

Am Samstag bekommt es der SV Waldhof Mannheim im engen Aufstiegsrennen der 3. Liga mit einem direkten Konkurrenten zu tun.

Mit sieben Siegen aus den letzten zehn Partien sieht es bei Mannheim gerade bestens aus. Am vergangenen Spieltag konnte sich der SV Waldhof durch den 3:2-Sieg über Ingolstadt auf den dritten Tabellenplatz schieben und hat einen Punkt Vorsprung unter anderem auf den kommenden Gegner SV Wehen Wiesbaden.

"Diesen einen Punkt, den wir gerade mehr haben, den brauchst du auch", erklärte Neidhart in der Pressekonferenz, denn Waldhof hat das schlechteste Torverhältnis der Aufstiegskandidaten. "Von daher sollten wir demütig bleiben und von Spiel zu Spiel denken", so der Trainer.

Ein entscheidender Faktor für das verbesserungswürdige Torverhältnis ist auch, dass Mannheim das letzte Mal im Oktober kein Gegentor kassierte. "Da müssen wir den Hebel ansetzten, aber wenn wir eins mehr schießen als wir reinkriegen, bin ich dann zufrieden", sagte Neidhart.

Wiesbaden mit Personalsorgen

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet Neidhardt mit den Hessen eine "spielstarke Mannschaft, die mit sehr viel Tempo in die Tiefe geht", und attestiert dem SVWW eine "Top-Offensive". Die Kauczinski-Elf hat aber auch ordentlich Personalsorgen, insgesamt neun Spieler stehen entweder verletzt oder gesperrt nicht zur Verfügung. Kein Grund den Gegner zu unterschätzen, erklärt Neidhart: "Ich glaube, die Jungs, die morgen bei Wiesbaden reinkommen, werden auch darauf brennen, ihre Leistung zu bringen."

Jans erneut für Luxemburg unterwegs

In der kommenden Woche steht bereits ein fehlender Spieler fest, denn Laurent Jans wurde - sogar als Kapitän - für die Nationalmannschaft von Luxemburg nominiert. "Ich bin sehr stolz, dass wir einen Nationalspieler in den eigenen Reihen haben," sagte Neidhart, der es aber auch bedauert, dass Jans im nächsten Topspiel gegen den VfL Osnabrück fehlen wird: "Die Abstellungspflicht ist dann auch da. Leider können wir unsere Spiele in der 3. Liga nicht verschieben und dann muss ein anderer in die Bresche springen." Jans etablierte sich seit seiner Ankunft im Sommer als Stammspieler und absolvierte in dieser Saison bereits 23 Partien.