Nationalspieler Zivzivadze stürmt im Wildpark

Der Karlsruher SC setzte auch den Rückrundenstart in den Sand und verstärkt sich nun nochmal in der Offensive mit dem georgischen Nationalspieler Budu Zivzivadze.

Der Start ins neue Jahr ging schief. Der Karlsruher SC unterlag dem SC Paderborn 07 am Freitag im Wildpark mit 0:1. Bitter für die Badener: Der Gegentreffer durch Robert Leipertz fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Der verpatzte Rückrundenauftakt war bereits das achte Pflichtspiel in Serie ohne Sieg für den KSC. Die Mannschaft von Chefcoach Christian Eichner rutschte auf Tabellenplatz 15 ab und hat nur noch einen Zähler Vorsprung vor dem Tabellenletzten 1. FC Magdeburg.

Vertrag bis Sommer 2025

Grund genug für die Verantwortlichen, kurz vor Schluss des aktuellen Transferfensters personell noch einmal nachzubessern. Die Badener verpflichteten am Dienstag den georgischen Nationalspieler Budu Zivzivadze. Der 28-jährige Mittelstürmer kommt vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC. Der Vertrag des 1,89-Meter-Mannes (aktuell sieben Tore in 17 Pflichtspielen) wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Für sein Heimatland bestritt Zivzivadze 15 Länderspiele und erzielte dabei drei Tore.

"Wir hatten den Spieler schon im vergangenen Sommer auf dem Schirm, konnten es aber damals nicht realisieren. Budu ist ein Spieler mit internationaler Erfahrung und eine super Ergänzung für unsere Offensive. Er ist im Angriff vielseitig und variabel einsetzbar", erklärte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer. Zivzivadze unterschrieb beim KSC einen Vertrag für zweieinhalb Jahre.

Kellerduell in Magdeburg

Der Karlsruher SC hat am kommenden Wochenende ein richtungsweisendes Spiel vor der Brust. Im Kellerduell in Magdeburg muss Cheftrainer Eichner am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber auf die beiden gelbgesperrten Stephan Ambrosius und Paul Nebel verzichten.