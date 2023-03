Nagelsmanns Badezimmer-Diskussion wegen Pavard

Benjamin Pavard (26) ist gerade schwer wegzudenken aus Bayerns Startelf, fehlt gegen Paris aber gesperrt. Lässt Julian Nagelsmann ihn auch bei der Generalprobe draußen?

Setzt Nagelsmann in Stuttgart auf den formstarken, aber in Paris gesperrten Pavard? IMAGO/Passion2Press

Über das Privatleben von Fußballern oder Trainern ist in der Regel nicht das allermeiste ein Thema für die Öffentlichkeit, und das ist wohl auch gut so. Zumindest weiß man nun aber, dass Julian Nagelsmann auch morgens beim Zähneputzen über seine künftige Aufstellung grübelt.

"Eine gute Frage" sei das am Freitagmittag gewesen, als der Trainer des FC Bayern auf seine Ideen bezüglich Benjamin Pavard und dessen kommender Sperre gegen Paris angesprochen wurde. Wird er ihn bei der Generalprobe in Stuttgart am Samstag spielen lassen oder lieber schon so aufstellen, wie es auch gegen PSG klappen könnte? "Dieselbe Frage habe ich heute früh auch schon laut diskutiert im Badezimmer", scherzte der 35-Jährige. Eine Antwort gab er nicht.

Klar ist, dass Pavard sich aktuell in einer Form befindet, die ihn unverzichtbar macht für die Bayern. Der Franzose scheint sich auf der von ihm favorisierten Position in der Innenverteidigung wohler und wohler zu fühlen und untermauerte seine exzellente Verfassung zuletzt beim 3:0 gegen Union Berlin. "Wir müssen das Spiel in Stuttgart gewinnen, das steht außer Frage", sinnierte Nagelsmann weiter. "Wenn man das isoliert sieht, müsstest du ihn spielen lassen, weil er gerade unser stabilster Spieler ist."

Nagelsmann: "Benji würde es verstehen, wenn er nicht spielt"

Isoliert kann er die Partie in Stuttgart aber nicht betrachten, schließlich bleibt danach nicht viel Zeit zur Vorbereitung auf das Rückspiel gegen PSG. "Und so nimmst du natürlich einem Spieler, der am Mittwoch spielen könnte, ein bisschen Rhythmus." Für Pavard müssten Dayot Upamecano oder Josip Stanisic weichen. "Benji würde es verstehen, wenn er nicht spielt", glaubt Nagelsmann. "Was den Rhythmus angeht. Auf der anderen Seite geht es erstmal um ein Bundesligaspiel, das du gewinnen musst. Das heißt nicht, dass die anderen klar schlechter sind als der Benji, das nicht. Aber Benji ist einfach sehr, sehr gut drauf gerade."

So bleibt es eine Entscheidung, die das Münchner Trainerteam erst kurzfristig am Samstagvormittag fällen wird. "Der Vorteil des 18.30-Uhr-Spiels ist, dass du im Hotel relativ lange Zeit hast nachzudenken. Das kann auch Nachteile haben. Aber da werden wir schon nochmal drüber nachdenken."