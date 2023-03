Nagelsmann zu PSG-Spiel: "Entscheidend für Saisonbewertung"

Mit 2:1 haben die Bayern in Stuttgart gewonnen, die Tabellenspitze behauptet und können nun mit noch mehr Selbstvertrauen ins wichtige Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain gehen - an Selbstvertrauen fehlt es dem FCB aber ohnehin nicht.

"Wenn der FC Bayern am Sonntagabend Tabellenführer ist, dann kommt bei mir immer ein gutes Gefühl auf", gestand Thomas Müller am "Sky"-Mikro nach dem knappen Auswärtserfolg beim VfB. Unter dem Strich sei man zufrieden, auch wenn ein bisschen Glück dabei war, wie etwa, als Tanguy Coulibalys Kopfball in der Nachspielzeit nur knapp am Tor vorbeiging.

Einigkeit herrschte im Bayern-Lager darüber, dass der Sieg verdient war, allerdings verwies Trainer Julian Nagelsmann darauf, dass man "es ein bisschen seriöser zu Ende hätte bringen können - aufs dritte Tor gehen, dann wäre das Spiel schneller beendet."

Auch Eric-Maxim Choupo-Moting war klar, dass "wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben. Es gab sicherlich einige Dinge, die wir besser machen können." Müller erwähnte, "dass wir nicht die Intensität an den Tag gelegt haben, die wir wollen. Aber in den entscheidenden Momenten waren wir da."

Entscheidende Momente wird es auch am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain geben (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker). Die bessere Ausgangslage haben die Bayern nach dem 1:0-Hinspielerfolg, doch darauf könne man sich nicht ausruhen, wie Choupo-Moting meint: "Es geht wieder bei null los. Wir haben nur ein Tor Vorsprung und wir spielen gegen eine Weltklasse-Mannschaft", sagte der Stürmer, der sich selbst Hoffnungen macht, gegen seinen Ex-Klub aufzulaufen.

Seine Chancen dürften nicht schlecht stehen, zumal sich der 33-Jährige zuletzt treffsicher gezeigt hat und in drei Ligaspielen in Folge einnetzte. "Solange ich gut spiele, habe ich auch den Anspruch, von Beginn an zu spielen", formulierte der Angreifer seine Ambitionen deutlich, wohlwissend, dass der Konkurrenzkampf in München groß ist.

Wir gehören sicherlich zu den Topteams in Europa. Julian Nagelsmann

"Wenn man sich unsere Bank anschaut, dann gibt es wenig Besseres in Europa", sagte Choupo-Moting, der sich "über die Konkurrenz, die wir haben" freut. Diese trage nämlich dazu bei, dass man Erfolge feiern könne.

Will von Beginn an spielen: Eric Maxim Choupo-Moting. IMAGO/Sven Simon

Neben der Bundesliga richtet sich das Augenmerk der Bayern auch insbesondere auf die Champions League - und da steht am Mittwoch das "extrem wichtige Spiel", wie Nagelsmann sagte, gegen PSG an. Der Coach hat keine Angst vor großen Namen und viel Vertrauen in seine eigene Mannschaft. "Wenn wir Intensität mit unserer Qualität paaren, dann sind wir eine extrem gute Mannschaft und extrem schwer zu schlagen. Wir gehören sicherlich zu den Topteams in Europa."

Nagelsmann warnt aber auch davon, die Intensität zu vernachlässigen, denn dann "ist es so, dass auch der VfB ins Spiel zurückkommen kann und wir unter Umständen extrem wichtige Punkte verlieren, die wir brauchen."

Gegen PSG dürfe das nicht passieren, zumal "die Art und Weise, wie wir spielen werden, schon entscheidend" für die Saisonbewertung sein wird. Der 35-Jährige meinte damit nicht zwingend das Endergebnis, denn das könne man in einem Duell zweier Topteams nie so richtig vorhersehen. "Das ist immer auch ein bisschen tageformabhängig."