Nagelsmann will bei Mané nachfragen - "Man hat es dem Sadio angesehen"

Sadio Mané hat beim 4:0 gegen Leverkusen sein erstes Tor seit August erzielt. Und damit den Knoten gelöst?

Was das Dribbeln betrifft, tut sich Sadio Mané auf dem Platz noch etwas schwer beim FC Bayern. Wie er die wartenden Journalisten austrickst, hat der Neuzugang aus Liverpool inzwischen jedoch fast perfektioniert. Mit einem breiten Grinsen schlich er auch am späten Freitagabend an den versammelten Medienvertretern vorbei und gab vor, zufällig gerade einen Anruf erhalten zu haben: "Sorry!" Natürlich.

Wenigstens hatte Mané nach zuletzt schwachen Leistungen wieder Grund zum Strahlen. Der als "Weltstar" angepriesene Senegalese spielte zwar auch gegen Leverkusen keine Sterne vom Himmel, immerhin trug er sich aber in die Torschützenliste ein und feierte nach seinem Treffer zum 3:0 mit der gesamten Mannschaft. "Wir haben alle ein bisschen gelitten unter der Situation, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben", erklärte Thomas Müller um kurz vor Mitternacht. "Man hat dem Sadio und uns angesehen, dass wir uns für ihn gefreut haben."

War es der Knotenlöser, den Mané gebraucht hat? "Das zeigen wahrscheinlich die nächsten Spiele", sagte sein Trainer Julian Nagelsmann. "Ich hoffe es. Aber ich werde ihn mal fragen, ob er das so empfindet."

Kahn hatte mit Mané "gelitten"

Im Supercup in Leipzig hatte Mané gleich getroffen, beim Ligaauftakt in Frankfurt ebenfalls, dann nochmal doppelt in Bochum und im Pokal in Köln. Ansonsten aber blieb der 30-Jährige oft blass, agierte glücklos und teilweise auch zurückhaltend. "Das Tor war schon sehr wichtig für ihn", glaubt Nagelsmann. Oliver Kahn empfand es als "ganz besondere Freude", da Mané "so ein großartiger Typ" sei, der "enorm viel arbeitet". Da hatte er zuletzt "mit ihm gelitten".

Das soll nach Möglichkeit vorbei sein, denn gerade jetzt wird Mané gebraucht. Nach der Pflichtaufgabe am Dienstag in der Champions League gegen Pilsen wartet der Kracher bei Borussia Dortmund und anschließend das knifflige Heimspiel gegen Freiburg. Und dazwischen nochmal Pilsen.