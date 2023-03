Nagelsmann warnt vor "spannendem April"

Mit zwei Siegen, einem in der Champions League gegen Paris, gleichbedeutend mit dem Viertelfinaleinzug, sowie einem gegen den FC Augsburg am Samstag, beendete der FC Bayern eine wichtige Woche in der Saison 2022/23.

"Die Reaktion ist das Wichtige, wir haben dann 30 Minuten richtig Gas gegeben", freute sich Julian Nagelsmann nach dem 5:3-Erfolg am Samstag bei "Sky". Was der Münchner Coach meinte, war, dass seine Mannschaft nach dem frühen Rückstand (3.) noch in der ersten Hälfte eindrucksvoll zurückkam, das Spiel schon vor der Pause drehte und mit 4:1 führte.

Der Münchner Coach fand zudem einen interessanten Grund für den frühen Gegentreffer: "Gegen Augsburg hatten wir nie zu Beginn den Anstoß gehabt, wie schon im Pokal oder der Liga zuletzt. Da können sie gleich den Ball nach vorne kloppen und auf den zweiten Ball gehen. Da gehen wir einmal nicht so richtig hin in der Situation, es war ein guter Abschluss", meinte Nagelsmann.

Joao Cancelo: Nagelsmanns Lob mit Einschränkung

Unter dem Strich zeigte sich der Bayern-Coach aber zufrieden - trotz zweier Gegentore in der zweiten Hälfte. "Am Ende haben wir ein paar Gänge rausgenommen, was aber auch okay war - auch wenn wir keine drei Gegentore kriegen müssen und das letzte ein wenig unglücklich war."

Ein Extralob erhielt gar Joao Cancelo, um den es unter der Woche ein wenig Diskussionen gegeben hatte. "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit kann er noch die eine oder andere Situation ein bisschen besser ausspielen, dann wird das Spiel nicht ganz so anstrengend. Aber insgesamt: super Tor gemacht, sehr gute Vorlage, gutes Spiel gemacht", so der 35-Jährige.

Musiala über Pavard: "Ist schon gut vor dem Tor"

Auch Jamal Musiala störten derweil die Gegentore ein wenig am Gesamtbild. "Drei Tore sollten wir nicht kassieren, darüber ist jeder auch ein bisschen sauer. Aber wir sind schon auch zufrieden mit den drei Punkten nach dem Spiel am Mittwoch. Der Kopf war vielleicht ein bisschen weg von der defensiven Seite nach dem 4:1", resümierte der Jungstar.

Der Doppelpack von Benjamin Pavard schon in der ersten Hälfte, so Musiala, sei sogar schon in der Kabine während der Partie ein Thema gewesen: "Wir haben schon in der Halbzeit darüber gesprochen, ob er vielleicht einen Hattrick schafft. 'Benji' vor dem Tor ist schon gut", meinte der 20-Jährige.

Nagelsmann und der spannende April

Musiala ist obendrein guter Dinge, dass sich die Münchner nach dem Sieg gegen Paris in der Champions League und nun gegen Augsburg wieder im Aufwind befinden. "Wir müssen Selbstvertrauen in unsere Qualitäten haben. Schlechte Phasen gibt es, da muss man einfach weiterarbeiten, dann kommt der Flow mit der Zeit zurück."

Auch Nagelsmann zog ein zufriedenes Fazit über die zurückliegende Woche, warnte aber auch: "Wir haben unseren Job gemacht, können uns aber nicht ausruhen. Die Liga ist eng. Dann ist die Auslosung für die Champions League und auch noch der Pokal. Der April, in dem wir acht oder neun Spiele haben, wird ein sehr spannender Monat."