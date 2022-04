Nagelsmann verspricht Besserung per Megafon - Müller und Lewandowski erkältet

Der FC Bayern hat am Dienstag die Vorbereitung auf den Saison-Endspurt aufgenommen. Mit besonderen Szenen.

Im Münchner Dauerregen warteten die zweite Mannschaft und Vereinsmitarbeiter des FC Bayern am Dienstagmorgen vor dem Kabinentrakt an der Säbener Straße und bildeten ein Spalier, um dem Immer-Meister zum zehnten Titel in Folge zu applaudieren.

Nagelsmann: "Nächstes Jahr wird besser, versprochen"

An den Fenstern im ersten und zweiten Stock ragten die Köpfe weiterer Mitarbeiter heraus, die unterm Regenschirm versteckt jubelten und klatschten. Also stellten sich die Bayern-Profis in eine Reihe, damit sich erst Kapitän Manuel Neuer und anschließend Trainer Julian Nagelsmann am Megafon für die Unterstützung bedanken konnten. "Nächstes Jahr wird besser, versprochen", sagte Nagelsmann.

Erst danach, um 11.15 Uhr, nahm ein dezimierter Bayern-Kader das Training mit einigen Warmmach-Übungen auf. Neben Robert Lewandowski, Thomas Müller, Dayot Upamecano und Bouna Sarr (Patellasehne) fehlte auch Kingsley Coman auf dem Platz. Beim FCB-Goalgetter (33 BL-Tore) lag genauso eine Erkältung vor wie bei Müller, Coman und Upamecano wurden zwecks Belastungsreduzierung geschont.

Chancen für die zweite Garde

Für die Münchner hat am Dienstag die Vorbereitung auf den nicht mehr sehr entscheidenden Saisonteil begonnen. Bei den abschließenden drei Partien in Mainz, gegen Stuttgart und in Wolfsburg will Nagelsmann, das hat er bereits angekündigt, ein bisschen durchwechseln und Spielern, die bislang nicht die meiste Spielzeit erhalten haben, Chancen geben.