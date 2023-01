Nagelsmann über Müller: "Er ist intelligent genug, das zu sehen"

Thomas Müller (33) wird bei Bayern wohl auch zum Start in Leipzig auf der Bank sitzen. Julian Nagelsmann über die Rolle des Routiniers.

Wen hat der Bayern-Trainer Julian Nagelsman gegen Leipzig auf dem Zettel? Thomas Müller wohl nicht in der ersten Elf. IMAGO/Philippe Ruiz

Gefühlt ist es schon viel länger her als "nur" zwei Monate, dass der FC Bayern auf Schalke seinen zehnten Pflichtspielsieg in Serie einfuhr. Thomas Müller verpasste damals auch die abschließende Partie der Münchner, um anschließend möglichst beschwerdefrei mit der Nationalmannschaft zur WM nach Katar zu reisen.

Das gelang zwar, das Ergebnis dürfte der Weltmeister von 2014 allerdings mal mindestens als "geht so" verbuchen. Hinter Müller liegt ein verzwicktes Halbjahr mit ungewohnt vielen Blessuren und Krankheiten. Sein letztes Bundesliga-Spiel datiert vom 30. September (4:0 gegen Leverkusen), das damals die Wende zum Guten für Bayern brachte. Am anschließenden Lauf war der 33-Jährige nur noch in der Champions League und im Pokal beteiligt.

Müller der Kapitän nach Neuers Ausfall

"Er ist nach wie vor ein extrem wichtiger und bedeutender Spieler für mich", versichert Nagelsmann und lobt Müllers "gute Vorbereitung", das Engagement und die Bereitschaft. "Wir sind sehr viel im Austausch über Inhalte, was ihn betrifft; natürlich auch über inhaltliche Dinge, die die gesamte Mannschaft betreffen." Schließlich ist Müller nun, nach Manuel Neuers Saisonaus, etatmäßiger Kapitän.

Die Binde dürfte am Freitag in Leipzig aber wiederum der stellvertretende Stellvertreter Joshua Kimmich tragen, denn Müller wird ziemlich sicher erstmal auf der Bank sitzen. Im offensiven Mittelfeld führt aktuell kein Weg an Jamal Musiala vorbei, und Eric Maxim Choupo-Moting machte zuletzt im Training nicht den Anschein, als habe er seine Torjäger-Qualitäten während der WM verloren.

"Er hat eine große Erfahrung", sagt Nagelsmann über Müller. "Er ist auch intelligent genug zu sehen, dass 'Choupo' das sehr gut gemacht hat und eine gute Quote hatte. Er ist aber auch intelligent genug zu wissen, dass er auf verschiedensten Positionen Weltklasse ist. Und wir haben sehr viele Spiele, da wird mir bei keinem angst und bange, dass sie zu wenig Spielzeit haben."

Macht euch keine Sorgen: Er wird nach wie vor eine tragende Rolle für Bayern München haben. Julian Nagelsmann

Soll heißen: Bei so vielen englischen Wochen, die gleich zum Start wieder vor der Tür stehen, wird auch Müller mal wieder beginnen. "Macht euch keine Sorgen: Er wird nach wie vor eine tragende Rolle für Bayern München haben."