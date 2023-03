Nagelsmann über Joao Cancelo: "Ich hatte so einen Spieler mal in Leipzig"

Joao Cancelo (28) wird gegen Augsburg wohl mal wieder beginnen dürfen für die Bayern. Das hatte sich am vergangenen Sonntag nicht abgezeichnet.

Auf dem Ball saß er am Seitenrand, der Blick ging ins Leere. Am vergangenen Sonntag, als beim FC Bayern jene Spieler trainierten, die am Vorabend in Stuttgart gar nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen waren, hinterließ Joao Cancelo keinen guten Eindruck. Der Winter-Neuzugang von ManCity, mit satter 70-Millionen-Kaufoption ausgeliehen, hatte beim VfB zum ersten Mal keine einzige Minute gespielt - nach drei Kurzeinsätzen zuvor.

Den Frust ließ er im Training raus, er gab sich keine Mühe, die schlechte Laune zu verbergen. "Da hat man schon gemerkt, dass ihm die Situation nicht ganz so leichtfällt", fand auch Julian Nagelsmann. Der Trainer bestätigte den Eindruck über seinen jüngsten Neuzugang und zog schmunzelnd einen Vergleich her: "Ich hatte so einen Spieler auch mal in Leipzig. Ich darf's, glaube ich, sagen, da wird er nicht böse sein."

Gemeint war Angelino, der inzwischen bei Hoffenheim kickt. "Wenn er gespielt hat, war er der freudigste Mensch der Welt. Da hat man gedacht: Geil, mit dem kann man auch mal zwei Stunden fischen gehen. Jetzt nur als Beispiel, ich fische nicht." Einer, mit dem man sich halt gerne einfach mal unterhalten wollte.

"Wenn er nicht spielt, ist nicht alles gut"

Bei Cancelo, so Nagelsmann, "ist es ähnlich: Wenn er spielt, ist alles gut. Wenn er nicht spielt, ist nicht alles gut. Das ist auch normal. Es gibt Spieler, die können da besser mit umgehen, und es gibt Spieler, die können da weniger gut mit umgehen."

Nach jenem Training am Sonntag hatte Nagelsmann den Portugiesen zum Einzelgespräch gebeten, ein "sehr gutes", wie er versicherte. "Das war auch von ihm sehr gut geführt, sehr offen, es ging eben nicht nur um Fußball." Das Gespräch, glaubt Nagelsmann, "hat ihm sehr gutgetan, seitdem hat er richtig gut trainiert, hat wieder diese Freude auf dem Platz." Freude, die er für sein Spiel brauche: "Das ist geprägt von einer gewissen Leichtigkeit, die hat er jetzt wieder."

Und darf deshalb am Samstag gegen Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vermutlich mal wieder von Beginn an ran. Als Belohnung für das Training und den guten Joker-Einsatz inklusive Torvorlage gegen Paris. "Ich bin mir recht sicher, dass er das, was er jetzt im Training sehr gut umgesetzt hat, auch im Spiel gut umsetzen wird." Dann muss er am Sonntag beim Spielersatztraining gar nicht erst antreten.