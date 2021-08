Nagelsmann über Hofmann und Ginter: "In beiden Fällen nicht ansatzweise konkret"

Vor dem Duell mit Hertha BSC am Samstagabend freut sich Trainer Julian Nagelsmann über einen vollbesetzten Kader. Die geschonten Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Leon Goretzka werden dabei sein, auch Kingsley Coman ist fit für die Partie. Doch neben dem Heimspiel stehen auch potenzielle Transfers im Fokus.

Direkt nach der Pressekonferenz wird Julian Nagelsmann "wieder hochgehen", wie er sagt. "Hoch" heißt in diesem Fall rauf in die Führungsetage, dorthin, wo die Vorstände arbeiten. Gemeinsam mit den Bossen werde der Trainer über die "Kaderstruktur", so erklärt er, genauso über mögliche Neuzugänge debattieren. "Wir diskutieren über alle möglichen Varianten." Denn natürlich könne noch etwas passieren auf dem Transfermarkt. "Wir machen unseren Job. Und wenn wir ihn gut gemacht haben, dann verkünden wir etwas", sagt Nagelsmann: "Und wenn nicht, dann haben wir ihn auch gut gemacht, aber auf eine andere Art und Weise."

Neben Marcel Sabitzer von RB Leipzig kursieren derzeit auch zwei Namen von Borussia Mönchengladbach: Jonas Hofmann und Matthias Ginter. Recht viel soll, laut Nagelsmann, allerdings nicht dran sein an den Spekulationen. "Es ist in beiden Fällen nicht ansatzweise konkret", so der FCB-Coach: "Es sind in beiden Fällen eher skurrile Gerüchte."

Klar ist nur, dass der FC Bayern sicherlich noch ein bisschen Qualität in der Breite des Kaders benötigen könnte. Ob Nagelsmann zuversichtlich sei, dass sich zugunsten der Münchner noch etwas ergeben werde? Er sehe es "neutral", sagt er grinsend: "Wenn wir zu große Erwartungen haben, werden sie vielleicht enttäuscht."