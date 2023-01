Nagelsmann: "Sie haben es selbst in der Hand, wieder erfolgreicher zu sein"

"Ich hoffe man sieht es mir an, dass ich mit Schwung und Elan ins neue Jahr gekommen bin. Ich bin guter Dinge", eröffnete Julian Nagelsmann am Sonntag seine erste Pressekonferenz im neuen Jahr. Das Motto: WM-Enttäuschungen abhaken, den Blick nach vorne anstatt in den Rückspiegel richten.

Geht hochmotiviert ins neue Jahr: Bayern-Coach Julian Nagelsmann (re.). IMAGO/MIS