Nagelsmann scherzt bei Choupo-Moting vom "japanischen Sprichwort"

Er trifft und trifft und trifft: Die Bayern haben in Eric Maxim Choupo-Moting (33) aktuell einen überaus abschlussstarken Stürmer, der auch die Partie in Berlin entschied. Lob gab es vom Trainer.

Es war "kein leichtes Spiel" am Samstagnachmittag in Berlin, das gab Julian Nagelsmann offen zu. Die Bayern hätten zwar "gute Momente" in der ersten Hälfte gehabt, doch der tiefe Rasen in der Hauptstadt habe dem strapazierten Rekordmeister das Leben zusätzlich erschwert. Nagelsmann sprach von einem "wilden Spiel", in dem Bayerns Führung durch den Blitz-Doppelpack von Eric Maxim Choupo-Moting "vielleicht ein bisschen zu hoch" ausgefallen war.

Hertha aber bewies Moral und verkürzte noch vor der Pause überraschend auf 2:3. Nach dem Wechsel verwalteten die Bayern geschickt, verpassten aber, den Sack zuzumachen. Für Nagelsmann war es letztlich "ein Spiel, das du einfach gewinnen musst. Das haben wir gemacht." Auch wenn seine Mannschaft es "einen Tick spannender als nötig" gemacht habe.

In der Rückschau war es wieder Choupo-Moting, der den Schlüssel zum achten Pflichtspielsieg in Serie in der Hand hielt. Das 2:0 und 3:0 waren eindrucksvolle Belege der These: "Wenn du einen Lauf hast, gelingt dir alles." Bei seinem ersten Treffer stand Choupo-Moting, der in den vergangenen vier Bundesligaspielen immer getroffen hat, goldrichtig. Beim zweiten war auch eine große Portion Glück dabei. Eher zufällig erwischte der Mittelstürmer den Ball mit dem linken Schienbein, der aus fünf Metern über die Linie trudelte.

Das zweite Tor war tatsächlich skurril. Julian Nagelsmann

"Das zweite Tor war tatsächlich skurril", gestand Nagelsmann, dem der Lauf seines Angreifers "nicht unheimlich" sei: "Ich freue mich darüber." Abseits von seinem Torriecher (fünf Treffer in der Liga, zwei im Pokal, drei in der Königsklasse) hob Nagelsmann vor allem einmal mehr die Qualitäten als "Zielspieler" hervor, der "tiefe Läufe aus dem Mittelfeld" erst ermögliche. "Wenn er fit ist, wissen wir, dass er eine außergewöhnliche Qualität hat. Und die zeigt er jetzt. Das ist nicht überraschend."

Nagelsmann grübelte kurz, lächelte und begründete Choupo-Motings Formhoch als "logische Konsequenz aus einem gesunden Geist und einem gesunden Körper". Das sei ja ein berühmtes "japanisches Sprichwort", scherzte Bayerns Trainer. Gemeint war aber die lateinische Redewendung "Mens sana in corpore sano" vom römischen Dichter Juvenal, die "gesunder Geist in einem gesunden Körper" bedeutet.

Choupo-Moting kann sich Verlängerung vorstellen

Nach dem Spiel wurde Choupo-Moting bei "Sky" auf seine aktuelle Situation angesprochen - und eine mögliche Vertragsverlängerung. "Ich konzentriere mich nur auf Bayern München und das Hier und Jetzt - ich bin happy", erklärte der 33-Jährige. Er habe ja noch "ein Jahr Vertrag", fuhr Choupo-Moting fort, um auf Nachfrage schließlich eine Fortsetzung durchblicken zu lassen: "Natürlich kann ich mir vorstellen, noch länger zu bleiben."