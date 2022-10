Nagelsmann rechnet mit Rückkehr von Kimmich und Müller zum BVB-Spiel

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist zuversichtlich, dass Joshua Kimmich und Thomas Müller für das Topspiel in Dortmund am Samstag wieder zur Verfügung stehen.

"Sie scharren mit den Hufen", berichtete Julian Nagelsmann nach einem Telefonat mit Joshua Kimmich und Thomas Müller am Montag. Die beiden Nationalspieler waren am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden, haben aber nach wie vor keine Symptome und würden gerne trainieren, erklärte Nagelsmann.

Freitesten können sich Kimmich und Müller am Freitag - und damit womöglich rechtzeitig zum Topspiel in Dortmund am Samstagabend. Nagelsmann zeigte sich "zuversichtlich": "Wenn die Tests gut verlaufen, sind sie Kandidaten für Dortmund. Ob von Beginn an oder nicht, werden wir sehen."

Im Champions-League-Gruppenspiel gegen den tschechischen Meister Viktoria Pilsen am Dienstagabend muss der Coach aber definitiv auf Kimmich und Müller, die sich in häuslicher Isolation befinden, verzichten.

Ebenfalls noch nicht dabei ist Kingsley Coman, der am Montag wieder im Teamtraining begrüßt wurde. Der Stürmer sei aber gegen den BVB eine "Kaderoption", bemerkte Nagelsmann. Der Flügelspieler war wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen, im Laufe der Woche wird die Belastung nochmals gesteigert.

cfl