Nagelsmann nimmt Müller "wahrscheinlich mal eine Woche raus"

Julian Nagelsmann muss mindestens am Wochenende gegen Mainz mit Thomas Müller und Manuel Neuer zwei Weltmeister von 2014 ersetzen. Beide sollen nach Möglichkeit in Berlin wieder mitmischen.

Die erste Frage auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Heimspiel der Bayern gegen Mainz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) drehte sich um Thomas Müller, der erneut nicht mittrainieren konnte beim Rekordmeister. "Er hat wieder diese Irritation in der Hüfte, im Beckenbereich", führte Trainer Julian Nagelsmann aus und stellte gleich klar: "Er wird nicht spielen können, wahrscheinlich auch nicht am Dienstag. So wie es jetzt aussieht."

Dem Mainz-Spiel folgt das Gruppenfinale in der Champions League gegen Inter Mailand am Dienstag. "Wie hat er es genannt? Stop-and-Go-Modus. Da müssen wir ihn mal rausnehmen", sagte Nagelsmann: "Es hat wenig Sinn, dass er mal zehn Minuten spielen kann, wieder nicht trainiert, dann wieder zehn Minuten spielen kann."

Um "der Struktur so ein bisschen Ruhe zu geben", kündigte Nagelsmann an: "Ich nehme ihn wahrscheinlich mal eine Woche raus. Und dann schauen wir, ob es für das nächste Wochenende reicht oder nicht." Auf Nachfrage betonte der Bayern-Coach, dass es sich nicht um eine strukturelle Verletzung handle, weswegen er die WM für Müller nicht in Gefahr sieht. "Das ist für mich auch erstmal nicht das Entscheidende", betonte Nagelsmann: "Wir haben selber genug zu tun. Die WM ist, wenn unsere Bundesligaspiele vorbei sind."

Nagelsmann über Neuer: "Er muss schauen, wie es sich verhält"

Bis zur Winter-WM warten noch die Spiele gegen Mainz (H), Inter (H), Hertha (A), Bremen (H) und Schalke (A). Die nächsten beiden davon verpassen wird auch Manuel Neuer, bei dem Nagelsmann wiederholte: "Manu fällt noch aus. Das haben wir gesagt, das dauert noch ein bisschen." Aktuelles Ziel sei das Auswärtsspiel in der Hauptstadt, wobei Nagelsmann keinesfalls Druck aufbauen wolle. "Er muss schauen, wie es sich verhält."

In Training und Kraftraum habe Neuer am Donnerstag einen guten Eindruck hinterlassen. Für Inter , bei dem Leroy Sané sein Comeback geben könnte, sei es "noch nix", doch mit der Aussicht auf das übernächste Bundesligaspiel dürften auch die Sorgen bei Bundestrainer Hansi Flick schwinden. Mit Lucas Hernandez wird zudem ein Weltmeister von 2018 am Montag voraussichtlich ins Mannschaftstraining zurückkehren.