Nagelsmann: "Ich gebe jeden Tag mein Bestes, den Rest bewerten andere"

Julian Nagelsmann war nach dem verspielten 2:0-Vorsprung in Dortmund durchaus angefressen. Darüber hinaus sprach der Bayern-Coach auch über die jüngsten Aussagen vom ehemaligen Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge.

Angefressen war Julian Nagelsmann am Samstagabend kurz nach dem verspielten 2:0 in Dortmund deshalb, weil Jude Bellingham gegen Ende der ersten 45 Minuten nach einem Fußtreffer an Alphonso Davies' Kopf nicht zumindest Gelb-Rot gesehen hatte.

"Da gibt es nicht viel zu diskutieren", so Nagelsmann dazu bei Sky klipp und klar. "Ob Absicht oder nicht, er tritt ihm volle Kanne ins Gesicht." Unterstrichen werde diese Ansicht aus seiner Sicht dadurch, dass der betroffene Profi Davies mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung direkt zur Pause ausgewechselt und unmittelbar ins Krankenhaus gebracht worden war. "Das ist bei dem Tritt ins Gesicht nicht verwunderlich", meinte der Coach der Münchner abschließend zu dieser Szene.

"Ich bin ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf"

Was nach dem bereits vierten Remis im neunten Saisonspiel ebenfalls noch Thema war an diesem Abend: die zuletzt in der Bundesliga doch fehlenden Resultate - abgesehen vom jüngsten 4:0 gegen Bayer 04 Leverkusen. Aus den letzten sechs (!) Erstliga-Partien hat der Rekordmeister tatsächlich nur dieses eine Spiel gegen die Werkself gewonnen - neben eben vier Unentschieden und dem 0:1 in Augsburg.

Womöglich auch deshalb hatte der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge unter der Woche gegenüber "BR 24 Sport" folgende Aussage getätigt - addressiert an Nagelsmann: "Ich glaube, dass er ein großes Trainertalent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer, der natürlich auch noch seine Erfahrungen machen muss." Der 67-Jährige hatte hier obendrein betont, dass der Druck bei einem Kaliber wie Bayern München nicht "ganz so einfach sei". Rummenigge finde aber auch, dass man Nagelsmann "Zeit geben muss". Die Reaktion des 35-jährigen Nagelsmanns darauf: "Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge."

In seinen eigenen Augen "sagen es aber zu viele". Abschließend wurde der ehemalige Leipziger und Hoffenheimer Trainer noch los: "Ich bin ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, den Rest bewerten andere."

Zum Thema: Verdacht auf Gehirnerschütterung bei Alphonso Davies - Tritt für Julian Nagelsmann "glatt Rot"