Nagelsmann: "Ich bin den ersten Tag als Bayern-Trainer richtig sauer"

Julian Nagelsmann (34) hat am Freitagabend seine dritte Pflichtspiel-Niederlage als Bayern-Trainer hinnehmen müssen - und war das erste Mal so richtig bedient.

Schon die Miene, mit der Nagelsmann auf dem Podium nach dem 1:2 in Augsburg erschien, ließ nichts Gutes verheißen. Fair gratulierte er dem FCA zum Heimsieg, der "in meinen Augen nicht unverdient war", wie Nagelsmann eingestand. Seine Mannschaft habe speziell in der ersten Hälfte den eigentlich vorhandenen Platz "extrem schlecht genutzt". Nagelsmann störten "sehr viele Rückpässe", dazu die selten zielgerichteten Aktionen im zentralen Mittelfeld. Diese bedingten auch die fehlenden Durchbrüche auf dem Flügel, "die sehr häufig möglich gewesen wären".

Einmal mehr in dieser Saison haderte Nagelsmann aber vor allem mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft. Er bemängelte die "sehr identische Art und Weise" der beiden Gegentore, die ihn an drei Gegentreffer in Gladbach, das gegen Freiburg und eines gegen Benfica Lissabon in der Champions League erinnerte. "Wir haben das eigentlich vor zwei Tagen nochmal besprochen, aber haben heute die selben Fehler wieder gemacht."

Sekunden später brachte Nagelsmann seinen Gemütszustand auf den Punkt: "Ich bin heute auch tatsächlich den ersten Tag als Bayern-Trainer richtig sauer auf uns. Wir müssen es deutlich besser machen, als wir es heute gemacht haben." Einen Ansatz, wie es künftig besser laufen soll, hat er aber schon im Kopf. "Wenn wir länger zu null spielen - den Anspruch sollten wir schon haben -, dann wird der Druck von uns irgendwann so groß, dass wir das Spiel auch gewinnen."

Zeitspiel vom FCA? "Im Profifußball muss das so sein"

In Kiew am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und zu Hause gegen Bielefeld am nächsten Samstag stehen die bisher ausgebliebenen Lerneffekte auf der Probe. Direkt nach Schlusspfiff eilte Nagelsmann zu Referee Daniel Siebert und hatte offensichtlich Redebedarf. Dass "abgezockte Augsburger" (Nagelsmann) auf Zeit spielten, sei aber kein Beschwerdepunkt gewesen. Denn, so der Bayern-Coach anerkennend in Richtung FCA-Trainer Markus Weinzierl: "Ich finde, das muss so sein im Profifußball. Das haben sie clever gemacht."

Eine Frage in Richtung Corona, Joshua Kimmich und ob sich dessen Fehlen entscheidend bemerkbar gemacht habe, blockte Nagelsmann schnell ab. "Ich finde, dass das keine Ausrede ist." Kimmich hätte sich schließlich auch genauso gut "im Abschlusstraining verletzen" können.

