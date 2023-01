Nagelsmann gibt Mané-Update - und Choupo-Moting eine Zusage

Sadio Mané droht dem FC Bayern auch gegen PSG zu fehlen. Am Donnerstag gab Julian Nagelsmann einen Zwischenstand - und plädierte für eine Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting.

Einige Angeschlagene bringt der FC Bayern mit, wenn er an diesem Donnerstag nach einer Woche Trainingslager wieder in München landet. Doch ein weiterer schwerwiegender personeller Rückschlag ist in Doha ausgeblieben. Nach Monaten mit schlechten Nachrichten fast im Englische-Woche-Rhythmus haben es Julian Nagelsmann & Co. erleichtert registriert.

Mané: "Kleine Restchance" fürs PSG-Hinspiel

Während für Manuel Neuer (Schien- und Wadenbeinbruch) und Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) die Saison gelaufen ist, peilt Sadio Mané (Sehnen-OP am Schienbeinköpfchen) noch im Frühjahr sein Comeback an. Doch wann genau? "Wenn alles top, top läuft, kann es sein, dass er gegen Paris wieder spielen kann", gab Trainer Nagelsmann vor dem Rückflug aus Doha noch ein Update.

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei PSG steigt am 14. Februar (21 Uhr, LIVE! bei kicker). "Er ist schon einen Tick schneller, als wir es erwartet haben", so Nagelsmann weiter, dennoch sieht er nur eine "kleine Restchance fürs Hinspiel". "In meinem Kopf ist die Planung eher so, dass er da noch nicht spielt. Aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg."

Er ist sehr beliebt - das ist immer wichtig, damit du auch angespielt wirst. Julian Nagelsmann über Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting dagegen darf nach jetzigem Stand fest mit einem Einsatz gegen seinen Ex-Klub rechnen. Der Angreifer, der vor der WM zu Bayerns Sechs-Spiele-Siegesserie in der Bundesliga acht Scorerpunkte beigetragen hatte (sechs Tore, zwei Vorlagen), präsentierte sich auch in Doha zu Nagelsmanns Zufriedenheit.

"Er hat in den ersten eineinhalb Jahren nicht immer voll trainieren können", erinnerte der Trainer an die immer wiederkehrenden Rückenprobleme des kamerunischen Nationalspielers. "Seitdem er regelmäßig spielt, ist er auch körperlich auf einem Topniveau." Choupo-Moting sei ein "extrem guter Fußballer mit einer guten Torgefahr" und gleichzeitig "in der Gruppe auch als Typ extrem" akzeptiert. "Er ist sehr beliebt - das ist immer wichtig, damit du auch angespielt wirst in den entscheidenden Räumen. Wenn einer dich mag, spielt er dir vielleicht auch mal einen Ball hin."

Und so plädierte Nagelsmann nicht nur erneut für eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags ("Natürlich ist es gut, wenn man mit ihm Gespräche führt und versucht zu verlängern"), sondern gab seinem bald 34-jährigen Torjäger eine Zusage für die restliche Saison. "Ich habe ihm heute gesagt, wenn er seinen Fleiß behält, wird er auch in der Rückrunde eine tragende Rolle spielen."