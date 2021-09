Nagelsmann erklärt Einwurf-Trainingseinheit bei Bayern

Vor dem Fürth-Spiel trainierte der FC Bayern explizit Einwürfe. Julian Nagelsmann erklärte am Donnerstag, warum das seinem Trainerteam so wichtig ist.

Auch ein Standard, der trainiert werden will: Joshua Kimmich beim Einwurf, daneben Julian Nagelsmann. imago images/Sven Simon

Julian Nagelsmann sieht "noch sehr viele interessante Felder", auf denen sich seine Bayern entwickeln können. Eines davon war ihm sogar beim 7:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum am vergangenen Samstag aufgefallen: Einwürfe.

Als er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel diese Standardsituationen mitverantwortlich dafür gemacht hatte, dass sein Team schwer ins Spiel gekommen war, war auch Dino Toppmöller hellhörig geworden. Prompt ließ sich Nagelsmanns Assistent, im FCB-Trainerteam für die Standards zuständig, "etwas einfallen", wie Nagelsmann am Donnerstag berichtete.

Und so stand zu Wochenbeginn an der Säbener Straße eine ungewöhnliche Einwurf-Trainingseinheit auf dem Programm. "Die Spieler waren offen", sagte Nagelsmann, der "schon wichtig" findet, "dass man das immer mal wieder trainiert. Ein Einwurf gehört zu den Standards, und Standards haben in den letzten Jahren ungefähr 30 Prozent der Tore ausgemacht."

Beim Einwurf "ein Mann weniger"

Weil eine Mannschaft beim Einwurf gewissermaßen "ein Mann weniger" sei, "musst du versuchen, gute Lösungen zu finden", so Nagelsmann. "Und je näher es am eigenen Tor ist, desto häufiger nutzen Teams das als Pressingauslöser. Es soll schon Trainer in der Bundesliga gegeben haben, die angewiesen haben, dass Spieler den Ball freiwillig ins Aus schießen, um das als Pressing zu benutzen."

Umgekehrt könne man "auch aus Einwürfen gute Situationen kreieren", weil der Gegner dabei oft "extrem weit einrückt und viel Personal auf die Ballseite bringt und du auf der ballfernen Seite oder in der gegnerischen Hälfte viel Fläche hast. Da musst du hinkommen", erklärte Nagelsmann. "Das haben wir gegen Bochum nicht geschafft und sind nicht so gut ins Spiel gekommen."

