Nagelsmann bleiben nur sechs Spieler für vier Positionen in der Abwehr

Ein Neuzugang, aber auch viele Sorgen: Der FC Bayern ist am Freitag nach Doha gereist und bereitet sich in Blickweite auf jenes Stadion auf die Rückrunde vor, in dem das deutsche WM-Desaster seinen Anfang nahm.

Teils kräftige Regenschauer bei Temperaturen unter 20 Grad erwarten den FC Bayern nach der Landung in Doha am späten Freitagnachmittag Ortszeit. Auch am Samstag soll das Wetter nicht viel besser werden, der Regen verzieht sieht laut Vorhersage erst am Sonntag.

Das dürfte jedoch die geringste Sorge im Gepäck des deutschen Rekordmeisters sein. Wie schon vor Saisonbeginn befürchtet, hinterlässt die vor knapp drei Wochen im Golfstaat zu Ende gegangene WM ihre Spuren. Vor allem die Abwehr ist ausgedünnt. Hier darf trotz der Nachverpflichtung von Daley Blind (32, ablösefrei, zuletzt Ajax Amsterdam) eigentlich nichts mehr personell schiefgehen. Lucas Hernandez fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus, auch auf Noussair Mazraoui muss der Rekordmeister wochenlang verzichten. Der Marokkaner fiel während der WM zeitweise mit einer Corona-Infektion aus, nun stellten die Ärzte eine leichte Entzündung des Herzbeutels fest.

Damit bleiben Trainer Julian Nagelsmann sechs Spezialisten für vier Plätze in der Abwehrkette. Passiert in den zwei Wochen bis zum Bundesligastart bei RB Leipzig (20. Januar, 20.30 Uhr) nichts mehr, dürften von rechts nach links Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Alphonso Davies das Quartett hinten bilden. Als Alternativen stünden der frisch verpflichtete Daley Blind und Josip Stanisic parat. Beide können innen verteidigen, Stanisic zudem bevorzugt rechts, Blind links. Ins Trainingslager mitgereist ist der 17-jährige Tarek Buchmann, der als hochveranlagt gilt und künftig regelmäßig bei den Profis mittrainieren soll. Eine vollwertige Option, wenn es hart auf hart in der Champions League geht, ist das Talent natürlich noch nicht.

Keine schnelle Lösung in der Torhüterfrage

Auch in der Torhüterfrage deutete sich am Freitag keine schnelle Lösung an. Mit Wunschkandidat Yann Sommer soll es eine grundsätzliche Einigung geben, mit dessen Klub Borussia Mönchengladbach jedoch noch nicht. Im Mittelfeld fehlt zunächst der erkrankte Marcel Sabitzer, der am Sonntag eventuell nachreisen soll.

Tags zuvor, am morgigen Samstag, wird Trainer Nagelsmann auf dem Gelände der Aspire Academy zu den ersten beiden Trainingseinheiten bitten. Unweit davon fristete das weitläufig abgesperrte Khalifa-Stadium am Freitag ein trostloses Dasein im Regen. Hier verlor Deutschland im November seinen WM-Auftakt gegen Japan mit 1:2. Ob Joshua Kimmich, Thomas Müller und Co. diese Erinnerungen verdrängen können, wenn sie täglich sichtbar zurückkehrt? Das wird nicht nur im Trainingslager eine spannende Frage, sondern auch in den ersten Pflichtspielen.