Nagelsmann bestätigt Doha-Trainingslager nach der WM

Der FC Bayern wird nach zwei Jahren Pause sein Januar-Trainingslager wieder in Doha aufschlagen. Und Trainer Julian Nagelsmann nannte am Freitag noch weitere Eckdaten zum Winterfahrplan.

Während es gerade Schlag auf Schlag geht, hat der FC Bayern zwischen dem 12. November und dem 20. Januar spielfrei. Was passiert dazwischen?

Am Freitag bestätigte Trainer Julian Nagelsmann, dass er mit seiner Mannschaft zu Jahresbeginn in Katars Hauptstadt Doha ein Trainingslager absolvieren wird. Dieser traditionelle Termin hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten Corona-bedingt ausfallen müssen, für Nagelsmann wird es also eine Premiere. 2023 wird der Abo-Meister vom 6. bis 12. Januar im WM-Gastgeberland zu Gast sein - vielen Bayern-Profis steht nach der Weltmeisterschaft, die mit dem Finale am 18. Dezember endet, also eine schnelle Rückkehr bevor.

Nach dem abschließenden Pflichtspiel 2022, dem Bundesliga-Gastspiel beim FC Schalke 04 am Samstag, 12. November (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), erhalten die wenigen aus dem Bayern-Kader, die nicht für die WM nominiert sind oder anderweitig bei ihren nicht qualifizierten Nationalmannschaften weilen - wie Marcel Sabitzer -, eine Woche frei. Danach werde bis zum 10. Dezember wieder trainiert.

Trainingsauftakt 2023 am 3. Januar

Dabei, blickt Nagelsmann voraus, "trudeln immer mal wieder Spieler ein, unter Umständen auch welche, die in der Gruppenphase ausgeschieden sind". Durch die "vielen verschiedenen Rückkehrer" sei die Planung in diesem Winter besonders "anspruchsvoll".

Am 3. Januar wird Nagelsmann seine Mannschaft zum Trainingsauftakt 2023 versammeln, ehe es nach Doha geht. Danach starten die Bayern - womöglich mit dem einen oder anderen Weltmeister in ihren Reihen - mit einer englischen Woche ins neue Bundesliga-Jahr: Nach dem Auftaktspiel bei RB Leipzig am 20. Januar (20.30 Uhr) wartet vier Tage später das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr) und schließlich jenes gegen Eintracht Frankfurt (28. Januar, 18.30 Uhr, alle LIVE! bei kicker).

Die Partnerschaft zwischen dem Rekordmeister und Katar ist einigen FCB-Fans schon länger ein Dorn im Auge. 2023 läuft der Sponsoringvertrag mit der Fluglinie Qatar Airways aus. Nach der WM wollen die Klubbosse über eine mögliche Verlängerung entscheiden.