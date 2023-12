Nächster Trainerwechsel in Memmingen: Maier muss gehen, Günes übernimmt

Zum Jahreswechsel hat der abstiegsbedrohte Regionalligist FC Memmingen noch einen Trainerwechsel vorgenommen. Bernd Maier wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, dafür soll U-19-Coach Matthias Günes das Ruder noch einmal herumreißen.

Regionalliga Bayern Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga Bayern im vergangenen Sommer gelang es dem FC Memmingen bislang nicht, die Aufstiegseuphorie konstant auf den Platz zu übertragen. Lediglich 14 Punkte sammelten die bayerischen Schwaben in 22 Partien und rangieren auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auch der Versuch, die Trendwende mit einem Trainerwechsel zu erzwingen, brachte nicht die gewünschten Ergebnisse.

Ende September war Bernd Maier für den am Saisonanfang erfolglosen Aufstiegstrainer Stephan Baierl auf dem Trainerstuhl installiert worden. Zwar startete der neue Mann an der Seitenlinie mit drei Siegen aus den ersten vier Partien vielversprechend, vor der Winterpause war aber auch er mit seinem Latein am Ende und musste dabei zusehen, wie seine Truppe nach vier teils deutlichen Niederlagen (unter anderem 0:5 gegen die Würzburger Kickers, 3:5 gegen Wacker Burghausen) immer tiefer in den Abstiegsstrudel rutschte. Wohl auch aus diesem Grund sahen sich nun die Verantwortlichen gezwungen, einen erneuten Wechsel auf der Trainerbank vorzunehmen.

Wie der FCM am Donnerstagnachmittag bekanntgab, wurde Maier mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. "Diese Entscheidung im Präsidium ist nicht leicht gefallen und war das Ergebnis eines längeren Abwägungsprozesses", so der stellvertretende FCM-Vorsitzende Prof. Dr. Kai-Uwe Marten.

U-19-Coach Günes soll den FCM retten

Der neue Mann: Matthias Günes soll den FCM retten. IMAGO/Nordphoto

Der Nachfolger steht indes auch schon fest. Ab sofort und bis zum Saisonende übernimmt Matthias Günes den Posten des Cheftrainers der ersten Mannschaft. Der 40-jährige A-Lizenz-Inhaber betreute bislang die U 19 in der A-Jugend-Bayernliga. Zuvor stand er beim Bayernligisten TSV Kottern an der Seitenlinie. Günes ist nach Baierl und Maier somit bereits der dritte Memminger Cheftrainer in dieser Spielzeit.

Wie der Verein schildert, wurden neben dem Trainerposten auch weitere intensive Gespräche über die kurzfristige, aber auch weitergehende Ausrichtung geführt. "Unter anderem der Kader wurde mit einem kritischen Auge betrachtet. Die Trainerentscheidung ist die erste Maßnahme. Im Abstiegskampf will der Tabellenvorletzte das Ruder noch einmal herumreißen. Zumindest eine Spielerverpflichtung im Winter gibt es dazu noch. Darüber hinaus wird auf personelle Verstärkung durch die Rückkehr der zahlreichen Verletzten im Frühjahr gesetzt", heißt es in der Vereinsmeldung.