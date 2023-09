Ein Sieg aus zehn Spielen: Memmingen stellt Baierl frei

Der FC Memmingen, Tabellenvorletzter der Regionalliga Bayern, hat sich von seinem Cheftrainer Stephan Baierl getrennt. Nach nur einem Sieg und fünf Punkten aus den ersten zehn Saisonspielen muss der 47-jährige Übungsleiter gehen. Der bisherige Co-Trainer Bernd Maier wird im Gespann mit Candy Decker das Ruder übernehmen.

Baierl hatte den FCM nach dem Abstieg vor der vergangenen Spielzeit übernommen und durch die gewonnene Relegation direkt zurück in die Regionalliga geführt. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie (zuletzt ein 1:3 gegen Aubstadt) und sieben Spiele ohne einen Sieg ist für ihn nun Schluss.

"Wir hoffen mit diesem Schritt einen notwendigen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt setzen zu können", so FCM-Präsident Armin Buchmann. Er betont Dankbarkeit für das Engagement von Baierl, der bereits in seiner zweiten Amtszeit nach der Spielzeit 2017/18 bei den Memmingern tätig war. "Aktuell sind die Ergebnisse leider unter den Erwartungen. Wir nehmen nach der Trainerentscheidung aber auch die Mannschaft in die Pflicht", so der sportliche Leiter Thomas Reinhardt.

Duo übernimmt

Das Traineramt wird der bisherige "Co" Bernd Maier im Duo mit Candy Decker übernehmen. Maier war schon in der erfolgreichen Bayernliga-Runde Assistent von Baierl und im Memminger Jugendbereich als Trainer tätig. Decker, wird in einer Mitteilung des FCM als "Urgestein" des FC Memmingen bezeichnet. Trainererfahrung sammelte er bei der U 21 und als Co- sowie Interims-Coach der ersten Mannschaft.