Nächster Rückschlag: Schick fehlt Bayer 04 erneut wochenlang

Das Verletzungspech bei Patrik Schick reißt nicht ab. Der Stürmer von Bayer 04 Leverkusen muss nach einer Trainingsverletzung voraussichtlich drei Wochen pausieren.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte Patrik Schick sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert, in der Europa League beim 5:1 gegen Qarabag Agdam durfte der 27-Jährige immerhin knapp 30 Minuten ran. Am vergangenen Wochenende wurde er beim 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

Zuvor hatte er aufgrund einer Adduktorenverletzung seit März kein Spiel mehr absolviert, nun war er scharf auf mehr Spielpraxis und auch ein Kandidat für die Startelf im DFB-Pokal gegen Sandhausen. "Wir sehen, dass jeder Tag für ihn wichtig ist, jedes Training nach einer langen Verletzung. Er kann länger spielen", hatte Trainer Xabi Alonso am Dienstag noch angekündigt.

Die Hoffnung auf Spielpraxis hat sich für Schick nun aber erstmal erledigt. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, hat sich der tschechische Torjäger beim Abschlusstraining vor dem Pokalspiel eine "kleine Muskelverletzung in der linken Wade" zugezogen. Diese Diagnose ergab eine MRT-Untersuchung am Dienstagabend.

Rückkehr Ende November gegen Bremen möglich

Die Werkself rechnet nach eigenen Angaben mit einer Ausfallzeit von "voraussichtlich drei Wochen" und stellt eine Rückkehr Schicks zum Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am 25. November in Aussicht.

Damit muss der Mittelstürmer einen weiteren Rückschlag verkraften. Bislang kam er in insgesamt 93 Bundesliga-Spielen für Leverkusen und RB Leipzig auf 46 Treffer. Seine erfolgreichste Saison absolvierte er 2021/22 mit 24 Toren und sechs Vorlagen in 27 Bundesliga-Spielen. Der 35-malige Nationalspieler sammelte zudem im Dress der Tschechen 18 Treffer.