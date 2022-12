Nächster Meistertitel? Union verleiht Puchacz und sucht Ersatz

Union Berlin hat Tymoteusz Puchacz wie erwartet an Panathinaikos Athen verliehen. Dem Polen winkt der zweite Meistertitel in kurzer Zeit.

Weil er sich auch in seinem zweiten Bundesliga-Jahr merklich schwertut, hat der 1. FC Union Berlin Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz erneut verliehen. Wie vom kicker bereits angekündigt, wechselt der 23 Jahre alte polnische Nationalspieler zu Panathinaikos Athen - "vorerst bis zum Sommer", wie es in Unions Mitteilung heißt.

Seit Puchaczs Wechsel von Lech Posen nach Berlin arbeitete Union-Trainer Urs Fischer daran, ihn vom klassischen Außenverteidiger zum linken Schienenspieler umzuschulen. Nach Klubangaben nahm Puchacz diese Umstellung zwar "ab dem ersten Training an", doch der Durchbruch gelang ihm bislang nicht: Offensiv bringt er prächtige Qualitäten mit, zeigt aber Schwächen bei der unter Fischer so bedeutsamen taktischen Disziplin in der Defensive.

"Ein Spieler, der dringend Einsatzzeit benötigt"

So kam Puchacz nicht an Julian Ryerson und Niko Gießelmann vorbei. In dieser Saison verzeichnete er nur drei Pflichtspieleinsätze. "Tymoteusz ist ein Spieler, der dringend Einsatzzeit benötigt", sagt Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert: "Er hat seine Fähigkeiten und Ansätze auch bei uns bereits gezeigt, und wir möchten ihm die Möglichkeit geben, sich nun erneut in einer starken Mannschaft zu beweisen. Daher haben wir gemeinsam entschieden, dass eine Leihe aktuell für beide Seiten Sinn ergibt. Wir wünschen ihm in Athen viel Erfolg und hoffen, dass er dort seine Entwicklung wieder in die gewünschte Richtung bringen wird."

Puchacz, dessen Vertrag bei Union noch bis 2025 läuft, könnte im Juli 2023 erneut mit einem Titel zurückkehren. Im vergangenen Sommer war er am Ende seiner halbjährigen Leihe zu Trabzonspor türkischer Meister geworden (13 Einsätze); Panathinaikos ist in Griechenland derzeit Tabellenführer - mit vier Punkten Vorsprung auf AEK Athen und schon zehn auf Titelverteidiger Olympiakos Piräus.

Puchacz, der bislang zwölf Länderspiele bestritten hat, für die WM 2022 aber nicht nominiert worden war, ist bei Panathinaikos als Ersatz für Cristian Ganea vorgesehen, der wegen Komplikationen nach einer Corona-Infektion noch drei Monate ausfallen wird. Union wiederum dürfte Puchaczs Kaderplatz im Januar neu besetzen. In zwei Tagen öffnet das Winter-Transferfenster.