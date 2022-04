Nächster Halt Super Bowl? Bills bezahlen Diggs

ITK #9: Das verrückte Quarterback-Karussell in der NFL

Was ist denn da bitte los? Wir erleben gerade die wohl verrückteste Offseason aller Zeiten in der NFL. Nahezu täglich gibt es neue, spektakuläre Transfers. Zwölf NFL-Teams haben bislang schon an ihrer Quarterback-Position gewerkelt und dabei etliche Millionen investiert, um entweder jemand Neues zu holen oder jemand Etablierten an sich zu binden. Das ist mehr als ein Drittel aller Mannschaften. Und Baker Mayfield sowie Jimmy Garoppolo werden wohl in Kürze ebenfalls noch auf das Quarterback-Karussel aufspringen. Ist die Klasse der College-Quarterbacks, die Ende April durch den Draft in die NFL gespült wird, wirklich so dünn? Welches Team aus der vor Quarterback-Talent jetzt nur so strotzenden AFC ist denn nun aktuell der Favorit auf den Conference-Titel? Wer sind die Gewinner und Verlierer? André und Michael vom kicker sowie Kucze und Detti aus der Footballerei ordnen die jüngsten Spieler-Wechsel für euch ein. Genau wie den Mega-Trade von Wide Receiver Tyreek Hill von den Kansas City Chiefs zu den Miami Dolphins. Die nächste Folge von „Icing the kicker” gibt es am 7. April.