Von Miller zu den Bills, Colts holen "Matty Ice": Die Free Agency im Überblick

Offiziell hat die Free Agency 2022 in der NFL am Mittwoch, den 16. März, begonnen. Ein Überblick über die wichtigsten Transactions ...

208,2 Millionen US-Dollar an Cap Space stehen den 32 Teams für Spielergehälter in der kommenden Regular Season 2022/23 zur Verfügung.

Das hat natürlich Jahr für Jahr die Folge, dass die Mannschaften nicht alle Stars und Top-Spieler halten können. Verhandlungen, Cuts, neue Verträge sind die Folge - oder auch spektakuläre Rücktritte vom Rücktritt wie der von Tom Brady am Sonntag.

Und auch wenn die Free Agency erst an diesem Mittwoch (16. März) beginnt, so tut sich doch schon einiges. Ein Überblick über die wichtigsten Verpflichtungen, Verlängerungen und Entlassungen ...

ITK #8: Rodgers, Wilson, Wentz: Die irren Deals in der NFL Verrückt, verrückter, NFL! Die letzten Tage in der Liga waren wild. Unter anderem haben die Quarterbacks Russell Wilson und Carson Wentz in Blockbuster-Trades die Teams gewechselt. Wir helfen euch in dieser Folge, den Überblick über die Geschehnisse der letzten Tage zu behalten. Kucze, Detti und Shuan von der Footballerei sowie Grille vom kicker sprechen über die Transfers von Russell Wilson zu den Denver Broncos und Carson Wentz zu den Washington Commanders. Zusätzlich ist natürlich auch die Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers ein Thema, die ihm zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der NFL macht. Aber auch die tragische Geschichte von Calvin Ridley, der wegen eines Vergehens gegen die Wett-Regeln der NFL für ein Jahr gesperrt wurde, wird angesprochen. Genauso wie die Verteilung der Franchise Tags einzelner Teams und der prominent besetzte Markt der Free Agents. Schnallt euch an: In dieser Episode geht es um Millionen. Hunderte Millionen!

Denver Broncos: Star-Quarterback Russell Wilson ist von den Seattle Seahawks, die sich außerdem vom langjährigen Linebacker Bobby Wagner getrennt haben und Safety Quandre Diggs gehalten haben (Vertrag über drei Jahre), geholt worden. Außerdem konnten die Broncos auch Randy Gregory, ehemaliger Defensivspieler der Dallas Cowboys, nach Denver locken.

Green Bay Packers: Neben der Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers hatte das Team aus der NFC North Linebacker De'Vondre Campbell (50 Mio. US-Dollar für fünf Jahre) genauso wie Linebacker Preston Smith gehalten. Star-Reciever Davonte Adams sollte mit dem Franchise Tag gehalten werden, doch der 29-Jährige weigerte sich weiterhin für die Packers zu spielen und wollte wechseln. Für einen Erstrunden- und einen Zweitrunden-Draftpick in diesem Jahr wechselt er zu den Las Vegas Raiders.

Buffalo Bills: Die Bills haben in Von Miller einen zweimaligen Super-Bowl-Gewinner an Land ziehen können. Der Pass Rusher kommt von den Los Angeles Rams und unterschreibt für sechs Jahre und 120 Millionen US-Dollar.

Indianapolis Colts: Nach dem Wentz-Abschied füllt Indy die Lücke auf der Quarterback-Position mit einem ehemaligen MVP. Matt Ryan kommt für einen Drittrunden-Draft-Pick aus Atlanta. Der Unruhe um die gescheiterte Verpflichtung von Deshaun Watson folgt bei den Falcons nun einen Neustart.

Miami Dolphins: Die Dolphins haben gleich zwei neue Running Backs: Chase Edmonds kommt von den Arizona Cardinals, Raheem Mostert von den San Francisco 49ers. Spielmacher Teddy Bridgewater ist zudem als Backup hinter Tua Tagovailoa an Land gezogen worden, Tight End Mike Gesicki hat den Franchise Tag erhalten. Einen hochgradigen Hammer gab es zudem: Tyreek Hill ist von den Kansas City Chiefs losgeeist worden.

New England Patriots: Ersatz-Quarterback Brian Hoyer steht noch für weitere zwei Jahre zur Verfügung, zudem hat sich Safety Devin McCourty für ein weiteres Jahr unter Head Coach Bill Belichick entschieden.

Cincinnati Bengals: Das Team, das den Super Bowl knapp gegen die Los Angeles Rams verloren hat, setzt weiterhin auf die Dienste von Safety Jessie Bates (Franchise Tag). Um Franchise-Quaterback Joe Burrow in Zukunft besser schützen zu können nahmen die Bengals gleich mehrfach Geld in die Hand: Tom Bradys ehemaliger Beschützer Alex Cappa kommt aus Tampa Bay (4 Jahre, 40 Millionen US-Dollar) und Ted Karras unterschrieb einen Dreijahresvertrag über 18 Millionen US-Dollar.

Geht fortan für die Browns auf die Jagd: Amari Cooper. imago images/Icon SMI

Cleveland Browns: Die Browns haben in der diesjährigen Free Agency einen echten Coup gelandet: Quarterback Deshaun Watson kommt aus Houston nach Ohio. Der Preis für den 26-Jährigen ist allerdings hoch. Watson und ein Fünftrundenpick wechseln nach Cleveland, im Gegenzug schicken die Browns drei Erstrunden-Wahlrechte, einen Drittrunden- und einen Viertrundenpick nach Texas. Auch auf den anderen Positionen in der Offensive hat sich einiges getan: Nachdem das Team aus der AFC North mitten in der letzten Saison Passempfänger Odell Beckham Jr. gen Rams verloren hat, hat man sich nun auch noch von Top-Receiver Jarvis Landry getrennt. Dafür kommt Top-Adresse Amari Cooper von den Dallas Cowboys, während Tight End David Njoku den Franchise Tag erhalten hat.

Pittsburgh Steelers: Nach dem Karriereende von "Big Ben" Roethlisberger steht "Steel City" noch Mason Rudolph zur Verfügung. Doch nicht nur das: Der langjährige Bears-Hoffnungsträger Mitchell Trubisky, der zuletzt bei den Bills hinter Josh Allen Ersatz gewesen ist, ist nun verpflichtet worden (Vertrag über zwei Jahre) - und soll sich im besten Fall als unumstrittener Starter etablieren.

San Francisco 49ers: Bei den 49ers unterschrieb der ehemalige Cornerback der Kansas City Chiefs, Charvarius Ward, einen Dreijahresvertrag über 42 Millionen US-Dollar.

Las Vegas Raiders: Ihren Top-Defensive-End Maxx Crosby hat das Team aus der AFC West nicht gehen lassen dürfen - und hat es auch nicht: Für fast 100 Millionen US-Dollar in vier Jahren ist der starke Attackierer gehalten worden. Sein neuer Partner bei der Quaterback-Jagd wird der ehemalige Cardinal Chandler Jones sein, der für drei Jahre und 51 Millionen US-Dollar unterschreibt. Für Jones muss Defensive End Yannick Ngakoue Platz machen: Er wechselt im Tausch für Rock Ya-Sin zu den Indianapolis Colts. Außerdem wurde Carl Nassib entlassen. Neu ist der deutsche Fullback Jakob Johnson, der aus New England kommt. Nach vielen Verstärkungen in der Defensive ist den Raiders auch ein absoluter Coup in der Offensive gelungen. Per Trade kommt Davante Adams von den Packers, der in Las Vegas auch gleich ein neues Arbeitspapier über fünf Jahre und 141,25 Millionen US-Dollar unterschreibt.

Los Angeles Chargers: Neben dem schnellen Wide Receiver Mike Williams, der für weitere drei Jahre und 60 Millionen US-Dollar verlängert hat, hat L.A. auch auf dem freien Markt zugeschlagen und Pass Rusher Khalil Mack von den Chicago Bears, sowie Jerald Christopher "J.C." Jackson von den New England Patriots geholt. Der Cornerback hat seit 2020 ganze 17 Interceptions verbucht, so viele wie das gesamte Team der Chargers in diesem Zeitraum. Auch in der Mitte der Defensive haben die Chargers umstrukturiert: Sebastian Joseph-Day kommt für drei Jahre und 24 Millionen vom Stadtnachbarn, den L.A. Rams und Austin Johnson unterschrieb einen Zweijahresvertrag über 12 Millionen US-Dollar.

Los Angeles Rams: Der amtierende Super-Bowl-Champ fügt seinem Arsenal einen weiteren Playmaker hinzu: Wide Receiver Allen Robinson (zuletzt bei den Bears) unterschreibt für drei Jahre und über 46 Millionen Dollar in Kalifornien.

Dallas Cowboys: Wide Receiver Michael Gallup bleibt und hat gleich mal für fünf Jahre und über 60 Millionen US-Dollar unterschrieben. Darüber hinaus ist neben dem Abschied von Amari Cooper (Browns) der Franchise Tag für Tight End Dalton Schultz verwendet und Defensive End DeMarcus Lawrence (seit 2014 im Team) für weitere drei Jahre und voll garantierte 30 Millionen US-Dollar gehalten worden.

Washington Commanders: Als neuen Quarterback hat das Team aus der US-Hauptstadt Carson Wentz von den Colts auserkoren.

Minnesota Vikings: Ein paar Gerüchte rund um Kirk Cousins und einen möglichen Abschied hat es immer mal gegeben, nun aber hat der Spielmacher einen Strich gezogen und für ein weiteres Jahr verlängert. Damit steht Cousins für 2022 und 2023 unter Vertrag und entlastet so zugleich den Cap für die kommende Saison etwas.

Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady kehrt doch wieder zurück und wird dabei mit den Bucs auch in München aufschlagen, das ist die große Neuigkeit dieser Offseason gewesen. Darüber hinaus haben sowohl Wide Receiver Chris Godwin als auch der zuverlässige Center Ryan Jensen gleich für drei weitere Jahre verlängert.

Arizona Cardinals: Running Back James Conner ist nach seinem Abschied von den Steelers zuletzt ein Jahr für die Cards aktiv gewesen, hat 15 Rushing Touchdowns verbucht und nun für drei weitere Jahre und möglichen 21 Millionen US-Dollar zugesagt. Tight End Zach Ertz ist ebenfalls gehalten worden (Vertrag über drei Jahre).

Jacksonville Jaguars: Die Jaguars, das schlechteste Team der abgelaufenen NFL-Saison war, waren gleich am ersten Tag der Free Agency extrem aktiv und konnten so gleich sechs Neuzugänge vorstellen. Wide Receiver Christian Kirk, kommt dank einem weit über Marktwert liegenden Vierjahresvertrag über mindestens 72 Millionen US-Dollar aus Arizona nach Florida. Der wohl beste Offensive Lineman auf dem Markt, Brandon Scherff (ehemals Washington Commanders), schließt sich ebenfalls dem Team von Doug Pederson an, er erhält einen Dreijahresvertrag über 49 Millionen US-Dollar. Außerdem verstärken noch Wide Receiver Zay Jones (Las Vegas Raiders), Tight End Evan Engram (New York Giants), Defensive Lineman Folorunso Fatukasi (New York Jets) und Linebacker Foyesade Oluokun (Atlanta Falcons) die Jaguars.

Kansas City Chiefs: Die Chiefs haben einen neuen Safety. Nachdem der Vertrag mit dem ehemaligen Herz der Defensive, Tyrann Mathieu bislang nicht verlängert wurde, unterschrieb nun der ehemalige Houston-Teaxans-Spieler Justin Reid einen hochdotierten Dreijahresvertrag. Das Team verlassen hat derweil Top-Receiver Tyreek Hill (Dolphins).

Philadelphia Eagles: Die Eagles haben sich mit Pass-Rushing-Spezialist Haason Reddick (ehemals Carolina Panthers) auf einen Dreijahresvertrag über 45 Millionen US-Dollar geeinigt.

Baltimore Ravens: Die Ravens haben sich mit Safety Marcus Williams geeinigt. Der ehemalige Defensivspieler der New Orleans Saints unterschreibt für fünf Jahre und wird 70 Millionen US-Dollar verdienen. Top-Linebacker Za'Darius Smith galt als sicherer Neuzugang, doch nun soll sich der 29-Jährige doch umentschieden haben. Er ist weiterhin Free Agent.

Tennessee Titans: Nach nur einem Jahr hat sich das Team aus Nashville schon wieder von Julio Jones getrennt. Der 33 Jahre alte Wide Receiver wurde von den Titans entlassen und ist nun einer der größten Namen auf dem Markt.